Le maire avise

«J’ai l’honneur de vous informer que l’avis d’appel d’offres pour la reconstruction de notre chef-lieu avec l’Agence foncière de la wilaya de Tizi Ouzou est programmé pour la publication dans les deux journaux, à savoir : la Dépêche de Kabylie et Echourouk, le 17 Mars 2020, d’après M. Oumlal. Je vous rappelle que l’entreprise retenue pour ce projet, il y a de cela presque trois ans, a résilié, à l’amiable, la réalisation dudit projet, avec l’Agence foncière de wilaya, et c’est ce qui a amené à lancer un autre avis d’appel d’offres. Je vous rappelle également que nous avons signé la convention avec l’Agence foncière de wilaya, dépassant ainsi la contrainte majeure inhérente à ce projet. Dieu sait combien nous tenons vraiment à honorer nos engagements électoraux et réaliser ce projet tant attendu par nos concitoyens et qui va, sûrement, contribuer au développement de notre chère commune. Nous travaillons dans la sérénité et nous ne ménagerons aucun effort pour contribuer au développement de notre chère commune.»

Le maire Slimane Khermous