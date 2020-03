Le mouvement associatif au rendez-vous

À l’occasion de la célébration du 8 mars, le mouvement associatif dont le collectif Agraw de Tawrirt Abdellah, dans la commune des Ouadhias, a tracé un riche programme. Un hommage a été rendu à une dame très respectée dans la région, Mme Tassadit Lounes, une figure marquante de l’activité sociale, culturelle et artisanale de la région. La présidente de l’association explique : «À l’occasion de la journée de la femme, nous avons décidé de rendre un hommage à une dame qui a brisé pleins de tabous au niveau de notre région et qui a largement contribué à la cohésion sociale des villageois et à la préservation de notre art ancestral.

Il s’agit de Mme Tassadit Lounes, connue sous le nom de Tassadit Nath Amrouche. Elle est âgée aujourd’hui de 81 ans et lutte contre la maladie. Petite, elle a fréquenté l’école des Sœurs blanches des Ouadhias, avant de devenir enseignante à son tour. Elle a véritablement joué le rôle de trait d’union entre les femmes de la région et leurs époux émigrés, puisque c’est elle qui se chargeait de la rédaction des lettres pour les femmes de la région. À l’indépendance, elle s’est chargée de la gestion du centre de formation des Ouadhias où elle a assuré des formations dans les techniques de la cuisine, de la couture, du métier à tisser, la poterie, des soins, d’hygiène et de l’entretien des enfants en bas âge, avant d’être recrutée à la mairie des Ouadhias en 1976 pour intégrer le service de l’état civil».

Notre interlocutrice ajoutera : «En 1985, elle a apporté une aide incommensurable à l’écrivain Abouda, le frère des chanteuses du groupe Djurdjura, dans la rédaction d’un ouvrage intitulé ‘’Akham’’. C’est vous dire que cette femme mérite tous les hommages». Toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, avant-hier, au niveau du mausolée Sidi Rabia, plusieurs activités ont été organisées, dont des expositions de tableaux de peinture, de bijoux en argent, de robes kabyles, de poteries et cuisine traditionnelle. Au programme également du théâtre avec la troupe de la maison des jeunes de Mechtras, de la poésie, une conférence animée par Djamal Lassel et un gala artistique, avec notamment le chanteur Kalou.

Par ailleurs, la maison de jeunes des Ouadhias organise, depuis vendredi, une exposition consacrée au 8 mars, proposant des articles et des coupures de presse, des caricatures, des bijoux, des robes kabyles, de la poterie et du matériel agricole ancien. Avant-hier, il était question entre autres de la projection de films sur les droits de la femme et d’une conférence débat avec Sekhi Hakim. Hier, le public était convié en matinée à du théâtre, avec la participation de plusieurs troupes, dont celles de Cheurfa, Bouzeguene, Béni Douala et Tamda. Dans l’après-midi, un gala artistique devait être assuré par Chabane Chaouche, Krimou, Tichou Farida et Tiziri. Pour terminer, une animation DJ spéciale est réservée pour les femmes.

H. T.