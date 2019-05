Le poisson disparaît des étals

Les vendeurs de poisson, partis la veille du mois de Ramadhan, ne sont plus revenus à Aïn El Hammam. Comme chaque année, ils ne reviendront que plusieurs jours après la fête de l’Aïd. Leur emplacement à l’air libre, à l’entrée du marché, demeure vide. Il est investi par des vendeurs d’autres produits. Les consommateurs férus de poisson, qui viennent en acheter, repartent bredouille. Déçus, ils s’informent de cette absence qui leur semble «anormale», eux qui sont habitués à manger les produits de la mer en toute saison.

«Carême ou pas, il me faut ma ration de sardine deux fois par semaine», nous confie un citoyen qui ne comprend pas pourquoi on le prive de sa «gâterie». «Je suis obligé de me rendre à Tizi-Ouzou pour en acheter ou me rabattre sur le poisson congelé». En effet, contrairement à ce que certains prétendent, beaucoup de consommateurs achètent les fruits de mer pendant le mois de Ramadhan. Preuve en est, les congélateurs des vendeurs de poisson congelé sont assaillis par les jeûneurs.

Un commerçant dira dans ce sens : «Même si les ventes ont quelque peu baissé, il n’en demeure pas moins que beaucoup de clients achètent la crevette, le merlan et tout autre produit mis en vente.» Quant au produit frais, il faut aller le chercher loin ou attendre que les «Dellyciens» reviennent à la fin de Ramadhan.

A. O. T.