Les étudiants de génie civil nettoient leur département

Voulant donner l’exemple en matière de civisme et d’entraide, les étudiants du département de génie civil de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou ont organisé, avant-hier dimanche, une campagne de nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur de leur département. Depuis 9 heures du matin, les étudiants bénévoles s’attelaient à enlever toutes les ordures et détritus enlaidissant leur département et alentours.

La journée a été l’occasion de sensibiliser à l’environnement l’ensemble de la masse estudiantine en l’invitant à s’impliquer davantage dans la préservation de leur milieu. «Ce genre de campagnes, fortement saluées par les associations estudiantines et les responsables, doit s’élargir à travers nos établissements universitaires et scolaires, car ceux-ci sont des espaces de science, de technologie, de culture générale, d’échanges et d’enrichissement où devrait s’épanouir le civisme», dira un étudiant ayant pris part à cette action. Ainsi donc, les étudiants de l’université Mouloud Mammeri font montre une nouvelle fois d’un esprit de groupe et d’entraide, affirmant leur entière adhésion à la cause écologique.

Lyes Mechouek