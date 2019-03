Les massifs du Gouraya reboisés

Pas moins de 1 200 arbres, dont 500 jeunes plants, ont été plantés dans le massif forestier du Parc national Gouraya, à l’occasion de la Journée internationale des forêts qui coïncide avec le 21 mars de chaque année.

Un programme riche et varié a été concocté pour l’occasion, entre concours, randonnées, escalades, expositions et campagnes de sensibilisation. Cette journée a vu la participation de plusieurs enfants, sportifs et responsables des institutions en relation directe avec l’évènement.

Il s’agit notamment du Parc national de Gouraya qui, en collaboration avec la conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa, a dirigé et encadré les actions visant à régénérer les forêts. C’est sous le slogan «Forêt et éducation» que ces actions ont été menées durant la journée d’avant-hier.

En marge de cette activité et outre l’exposition qui s’est déroulée au niveau du siège de la conservation des forêts de Béjaïa, il fut procédé à la remise des prix aux dix lauréats du concours du meilleur dessin scolaire sur la nature, lancé en collaboration avec la direction de l’éducation de la wilaya de Béjaïa sous le slogan «Protégeons notre environnement».

Ce cérémonial a eu lieu en présence de plusieurs directeurs de l’exécutif, de présidents de la chambre de l’agriculture et de la pêche, d’associations ainsi que du personnel des forêts. Par ailleurs et en collaboration avec l’association Assirem Gouraya et l’entreprise citoyenne général emballage, le parc national du Gouraya a concocté un programme riche qui s’est déroulé, hier, au niveau du PNG.

Ce programme a comporté la plantation de 500 plants (caroubier, pin d’Alep, chêne liège), l’organisation d’une exposition et d’une campagne de sensibilisation au niveau du plateau des ruines avec distribution de documents de sensibilisation, organisation d’une randonnée, organisation d’un concours de dessin sur la nature pour les jeunes participants et, enfin, organisation d’une opération de nettoyage au niveau de Gouraya avec la participation du personnel du Parc National du Gouraya (PNG) et des associations.

À signaler également que l’association Assirem Gouraya, dans le cadre de la Fête de la randonnée de mars 2019, a organisé, le week-end dernier, une campagne de sensibilisation et de reboisement de 700 arbres et une initiation à l’escalade sportive, et ce dans la localité de Toudja. «Ce fut un très bon moment pour le sport et l’environnement et nous avons pu constater la générosité de la population de deux villages (Tardam et Bouhatem) situés dans la commune de Toudja.

Le développement durable favorise l’amélioration de la vie des populations villageoise et ce sur la base de l’encouragement des activités agraires, artisanales, touristiques, culturelles et sportives», soulignent les organisateurs de la manifestation.

