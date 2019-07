Les meilleurs élèves honorés à Béjaïa

Les lauréats aux examens de la fin des cycles primaire, moyen et secondaire ont été récompensés, mercredi dernier, par les autorités locales de la wilaya de Béjaïa.

Une cérémonie grandiose a été organisée, au théâtre régional Malek Bouguermouh, par la Direction de l’éducation locale. L’événement a été rehaussé par la présence des parents des lauréats et du wali, M. Ahmed Maabed.

Lors des allocutions d’ouverture, le wali et le directeur de l’éducation ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus par les candidats aux différents examens et ont souligné que ces réussites sont le fruit des efforts fournis par la famille éducative, les parents d’élèves et les autorités de manière générale sans oublier les élèves. Pour ce qui est de l’enseignement primaire, parmi les 560 écoles que compte la wilaya, 93 ont obtenu un résultat de 100%. Le taux de réussite à l’examen de 5e est de 81,10%. 22 d’élèves sont reçus avec une moyenne de 10/10.

Les trois écoles primaires en tête sont : Chouhada Hamitouche Béjaïa, Chouhada Saidi Said Derguina et les frères Sabour d’Aokas. Quant aux écoles privées, leurs résultats sont de 100 %. S’agissant de l’examen du BEM, le taux d’admission de la wilaya s’élève à 68,22 % et sur les 158 CEM existants 5 parmi eux ont obtenu des résultats jugés excellents.

52 candidats de la wilaya de Béjaïa ont obtenu également leur diplôme avec la mention «très bien» et 201 avec la mention «bien». Les 03 meilleurs candidats sont : Aimante Amani Sirina (18,97) du CEM Chouhada Chaalal, Ouali Farah (18,94) du CEM Benberkane Akbou et Amghar Tanina (18,86) du CEM mixte de Souk El-Tenine. Les trois meilleurs établissements sont : le CEM Zerouki Amar de Tizi n’Berber (100 % de réussite), suivi du CEM Benberkane d’Akbou (95,21%) et du CEM Mouloud Feraoun d’Akbou (94,84 %).

Les établissements privés, au nombre de quatre, ont tous obtenu un taux de 100 % de réussite. Parmi les lycées, au nombre de 64 à travers la wilaya, cinq ont obtenu des résultats jugés excellents. Quant au taux de réussite au baccalauréat, il est de 60 %. Quatre lauréats l’ont décroché avec la mention «très bien» et 168 avec la mention «bien». Les trois meilleurs candidats sont : Saisi Aida (18,49 du lycée privé Soussen de Béjaïa, Tebouri Walid (18,42) du lycée Anani d’Ihaddaden et Touati Imane (18,42) du lycée Anani également.

Pour ce qui est du classement des lycées, le premier est Fatma n’Soumer d’Amizour (82,28 %), suivi de Ben Haddad de Tazmalt (81,33 %) et Taous Amrouche de Sidi-Aïch (77,17 %). En ce qui concerne les établissements privés, le lycée Soussen (100 %) et le lycée Limalate (96,55 %) se sont distingués. Les récompenses ont, pour rappel, été offertes aux heureux lauréats par la wilaya. Elles consistent en 50 PC portables, 60 micro-ordinateurs de bureau et 60 tablettes.

Les lycées de Ouaguenoun, Béni Douala et Boudjima, les meilleurs à Tizi-Ouzou

La direction de l’éducation de Tizi-Ouzou a honoré ses meilleurs lauréats aux différents examens de la session 2019. Ils sont 184 élèves distingués dont cinq non-voyants et deux de la maison de redressement (ces derniers absents à la cérémonie) à être récompensés dans l’après-midi du jeudi dernier, au théâtre régional Kateb Yacine, en présence des autorités locales à leurs tête le wali.

La salle était pleine d’élèves accompagnés de leurs parents. Au cours de son intervention, le directeur de l’éducation, M. Lalaloui confirme la suprématie de la wilaya de Tizi-Ouzou qui « s’impose pour la 12e fois consécutive à la 1ère place au niveau national et dans les trois examens, tous paliers confondus» ; Il donne les raisons majeures de ces fruits récoltés et «que nous fêtons ensemble. C’est un travail de longue haleine en commençant par les parents qui se complètent avec l’école».

Le wali souligne lui les efforts de l’état, des parents qui suivent de près la scolarité de leurs enfants et la hargne de les voir réussir quitte en réduisant les dépenses familiales. Ainsi, trente élèves du primaire sont admis avec 10/10 de moyenne et une dizaine d’écoles primaires avec un taux de réussite de 100%. Pour le BEM, soixante-douze (72) élèves avec une moyenne de 18 et plus ont été choisis pour cette cérémonie et dont Ketouche Yasmina du CEM Babouche Saïd qui a atteint une moyenne de 19,31/20. « Je suis très contente, surtout de cette moyenne. C’est la fête dans la famille. Je remercie tous mes professeurs qui ne cessent de m’encourager». Trois premiers CEM, à savoir Aïn El Hammam (94,94 %), Yakouren (94,29 %) et Larbaâ Nath Irathen (93,97 %) ont été aussi honorés.

Quant au BAC, soixante-quinze (75) élèves sont admis avec 16/20 de moyenne et plus. Hamzaoui Iman du lycée Dahmani Mohamed de Boghni a eu le record de 18,58/20 (série mathématiques). Trois lycées ont été également récompensés pour leurs très bons résultats. il s’agit des lycées de Ouaguenoun (96,88 %), Béni-Douala (92,08 %) et Boudjimaâ (89,33 %). Des activités culturelles ont interféré dans la remise des cadeaux (tablettes et PC). Une chorale de l’école primaire Mékacher de Tizi-Ouzou sur la guerre d’Algérie a été appréciée, suivie d’une chanson patriotique de Farid Ali « Ayema azizen urtru ». Une pièce de théâtre «La vengeance» d’après la chanson du Rebelle Matoub a suscité l’attention et l’admiration de tous.

B Mouhoub et M A Tadjer