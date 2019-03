Les prix des légumes et fruits flambent

À travers les marchés et les points de vente de fruits et légumes, la tendance est certes à l’abondance, mais les prix sont hors de portée à Tizi-Ouzou.

«Les fruits et les légumes sont disponibles en quantité suffisante, mais le marché est pris en otage par l’anarchie et la spéculation, c’est la seule explication. Les services de contrôle et de la surveillance de la fraude brillent par leur absence, chose qui donne libre court à la spéculation et à l’augmentation exagérée des prix de l’ensemble des produits de consommation», a indiqué un commerçant au marché du chef-lieu de wilaya. En effet les prix sont excessivement élevés et les citoyens sont pour le moins désemparés.

La pomme de terre, produit de large consommation, a vu son prix grimper à 60 DA le kilo. Les carottes et les navets sont à 60 et 90 DA. Les courgettes sont affichées à 120 DA. Les tomates fraîches également à 120 DA et la laitue à 130 DA. Les haricots verts culminent à… 500 DA le kilo. Les fèves, le chou-fleur et les oignons sont à 80 DA et les petits pois sont à 120 DA. Les piments sont «montés» à 180 DA. Pour ce qui est des fruits, c’est le même topo.

Les oranges sont entre 170 et 250 DA. Les pommes ne sont accessibles qu’à partir de 220 DA et peuvent atteindre les 1 600 DA, notamment celles d’importation. Les bananes sont à au moins 300 DA. Les fraises à 450 DA le kilo. Les dattes entre 400 et 800 DA le kilo. «Les responsables du commerce sont invités à sortir de leur bureau pour limiter les dégâts. Le marché des fruits et des légumes est laissé à des spéculateurs voraces et sans vergogne», s’exclament des citoyens. S’agissant du lait en sachet, il se fait de plus en plus rare.

Des files d’attente interminables se forment chaque jour devant les crèmeries et alimentations générales. Les ménages sont contraints de se rabattre sur le lait en poudre, pour garantir le bol matinal à leurs enfants. Seulement, le prix d’une boite dépassant les 400 DA, ce ne sont pas tous les chefs de familles qui peuvent se le permettre.



Hocine T.