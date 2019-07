Les stagiaires lauréats à l’honneur

Une grandiose cérémonie de remise de diplômes et de récompenses a été organisée, dimanche dernier, pour honorer les stagiaires lauréats de la wilaya. En tout, il s’agit de 23 stagiaires concernés, dont six filles, ayant obtenu avec brio leurs attestations et diplômes dans différentes spécialités de la formation professionnelle. Il s’agit de 4 diplômés de l’INSFP, 18 des CFPA et 1 d’une école privée.

Parmi les diplômés figurent deux ressortissants étrangers (1 Malien et 1 Nigérien). La cérémonie s’est déroulée au niveau de l’INSP Kebabi Mohamed Ouali de Draâ El Bordj (Bouira), en présence des autorités de la wilaya, du DFP, des stagiaires et leurs familles venues partager ce moment exceptionnel avec leur progéniture.

Ces diplômes leur ouvriront les portes de la vie active, comme l’a souligné le premier responsable de la Direction de la formation professionnelle. Selon M. Nacer Arab, DFP de Bouira, le secteur de la formation dans la wilaya a pris comme habitude, depuis 5 années, d’organiser une cérémonie pour l’attribution des diplômes et la récompense des stagiaires ayant excellé durant leur cursus. Cette cérémonie a pour objectif de réunir les meilleurs stagiaires, en présence des différents responsables et des opérateurs économiques, notamment ceux avec lesquels la DFP a signé des conventions, et ce dans le but de leur faciliter l’entrée dans le monde de l’emploi.

Concernant le problème soulevé par certains diplômés, ces derniers estiment que, contrairement aux dires de la direction, une fois dehors, ils ne trouvent pas facilement ou pas du tout un poste de travail. Le DFP dira à ce sujet que son secteur fait en sorte d’accompagner ces diplômés pour trouver un poste d’emploi, en prenant attache avec la Direction de l’emploi de la wilaya et d’autres partenaires avec lesquels la DFP a signé un partenariat ou une convention.

A noter que, cette année, pas moins de 5.347 stagiaires ont terminé leur formation et obtenu leurs attestations ou diplômes dans divers spécialités, à savoir l’électronique, l’agriculture, l’hôtellerie, la restauration… «Après l’université, la formation professionnelle est un secteur qui présente de belles opportunités pour les jeunes afin d’intégrer le monde du travail dans les secteurs public ou privé», conclura M. Arab.

M’hena A.