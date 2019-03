Les travaux à l’arrêt

Le projet de raccordement de 3 000 foyers au gaz naturel dans la commune de Chabet El-Ameur, au Sud-est de Boumerdès, est à l’arrêt. À peine lancés, les travaux se sont arrêtés, à la surprise générale des citoyens qui devront en bénéficier, lesquels attendaient avec impatience l’arrivé de ce combustible pour se chauffer dans cette région connue pour ses températures très basses en hiver. L’entreprise chargée de la réalisation du projet a précipitamment abandonné le chantier quelques jours après l’entame des travaux.

Le projet annoncé en grande pompe par l’actuel wali et le PDG de Sonalgaz, qui se sont déplacés dans plusieurs régions, notamment à Naciria et Cap Djinet, devra toucher au moins 3 000 foyers, disséminés à travers plusieurs villages de Chabet El-Ameur, notamment à Aït Ali, Aït Saïd et Azzouza. Les habitants d’Aït Saïd et Azzouza ont manifesté à plusieurs reprises, pour réclamer la relance des travaux de branchement au gaz naturel.

«Les responsables nous ont indiqué qu’une autre entreprise avait été choisie pour relancer une nouvelle fois les travaux du gaz au niveau d’Aït Saïd, mais, depuis, nous n’avons rien vu venir. Les travaux sont toujours en suspens», dira un habitant d’Aït Saïd.

Youcef Z.