Les travaux d’aménagement lancés

Les travaux d’aménagement des 1 000 logements sociaux sis sur la route de Boghni, en face de l’ex-ENPC, ont été, enfin, lancés.

En effet, même si la liste des pré-bénéficiaires a été affichée depuis près d’une année, le projet n’est pas encore livré à cause de ces travaux. Tout d’abord, ce qui retient plus l’attention est l’assainissement, d’autant plus que c’est impossible de raccorder ces appartements au réseau à cause, d’une part, le nombre important de logements et, d’autre part, il fallait réaliser d’abord une station d’épuration.

À cause des restrictions budgétaires, cette option a été mise de côté au profit d’une station de relevage moins coûteuse. D’ailleurs, l’argent de cette opération évaluée à 600 millions de centimes a été dégagé. Pour le moment, les travaux des VRD sont tous lancés, c’est dire que les responsables sont décidés à livrer ces logements le plus vite possible. «Nous avons trop attendu et nous craignons d’attendre encore longtemps», disent à chaque fois les pré-bénéficiaires.

Il faut dire aussi que 130 logements sis à la Zhun, dont la liste a été établie, ne sont pas encore attribués. «En principe, nos logements sont achevés depuis 2014, mais nous nous interrogeons pourquoi les autorités attendent encore pour nous remettre les clés», dira un bénéficiaire. D’un autre côté, il est attendu le relancement des projets RHP à l’arrêt depuis longtemps. «À chaque fois, nous n’avons eu que des promesses.

Pourtant, on nous a dit qu’il y avait possibilité d’attribuer 50 unités le 24 février 2019, mais ce ne fut rien. Et aussi, on ne voit pas les entreprises sur le terrain pour réaliser le reste. C’est pour vous dire que leur attribution risque de tarder encore plus», regrettera un habitant d’une cité précaire qui exhibe sa pré-affectation datant de mai 2017. En tout cas, tous les demandeurs s’inquiètent parce qu’à leur sens, les projets ont accusé un énorme retard.

À rappeler que sur le même site, une entreprise chinoise est sur place et réalise 500 logements de type AADL et un peu loin un autre de 250 logements de même type. On croit savoir que lors du lancement du projet des 1 500 logements AADL par le ministre de l’Habitat, un quota de 350 autres appartements sociaux avait été accordé à la commune. Toutes les formules sont lancées mais les attributions ne se font pas quand on sait que la dernière remonte à 2012, excepté celle du 11 décembre dernier des 160 logements RHP de Boufhima.

Amar Ouramdane