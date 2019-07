Les travaux marquent le pas

Les travaux du transfert d’eau à partir du barrage Tichy-Haf, dans la wilaya de Béjaïa, vers la région de Bouzeguène piétinent, au grand dam de la population qui continue de souffrir de la rareté de l’eau potable, notamment en cette période caniculaire.

Les citoyens ne cessent d’interpeller les autorités et les élus pour intervenir, en vue d’accélérer la cadence des travaux. Pour prendre connaissance de l’état d’avancement du chantier et de la cadence des travaux, la Commission de l’hydraulique de l’APW de Tizi-Ouzou a effectué une sortie sur les lieux, dimanche dernier.

Mme Madi Samia, la présidente de la Commission, questionnée, dira : «Hélas, sur les lieux, le retard est perceptible et inacceptable. Les délais de livraison sont largement dépassés, alors que sur le chantier, notamment celui du château principal de 5 000 m3, à 14 h, nous n’avons trouvé aucun ouvrier, seul le gardien y était. L’entreprise est défaillante. Le taux d’avancement n’est que de 35 %.»

A rappeler que six entreprises ont été engagées pour réaliser les travaux de distribution, de transport et du réservoir. «Pour ce qui est du réseau de distribution et de transport, les travaux sont toujours en cours, mais le retard est évident. Nous allons interpeller les directions concernées pour intervenir rapidement, afin d’accélérer la cadence des travaux et rattraper le retard.»

A signaler qu’en décembre 2018, le wali sortant, Abdelhakim Chater, avait effectué une sortie sur les lieux. Il avait alors reconnu : «Nous avons constaté que certaines entreprises vont bon train et que d’autres sont boiteuses. Nous allons intervenir pour améliorer la cadence des travaux, en vue de mettre fin à la rareté de l’eau à Bouzeguène.» Hélas, après plus d’une année, les travaux continuent de piétiner et le projet s’éternise.

A rappeler que le réservoir de 5 000 m3 d’eau et l’acheminement de l’eau à partir du barrage de Tichi-Haf, au profit de la région de Bouzeguène, coûtera plus de 300 milliards de centimes. Pour sa part, l’ancien directeur de l’hydraulique avait fait savoir, le jour-même : «Ce projet important mettra fin au stress hydrique que connaît la région de Bouzeguène. Il accuse un retard puisqu’on devait le mettre en service en octobre 2018. Mais à présent, les travaux sont relancés et connaissent un rythme meilleur. On pourra l’achever si tout se passe comme prévu d’ici l’été prochain».

En fin de compte, le projet ne sera point réceptionné à la date indiquée par ce responsable.

Hocine T.