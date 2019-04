L’indépendance financière acquise

L’indépendance financière des Assemblées populaires communales

est désormais possible. Il suffit, finalement, de petits gestes pour récupérer des millions, voire des milliards, qui échappaient quotidiennement aux recettes des APC alors que certaines ont payé cher la crise économique dans laquelle s’est enfoncé le pays après la chute des cours du pétrole, en 2014. La commune de Boudouaou, à l’Ouest de Boumerdès, est le meilleur exemple d’une gestion efficace des affaires de la cité.

La localité est parmi les plus denses avec une population qui avoisine les 100 000 âmes. Donc, une dynamique quotidienne doit suivre afin de répondre aux besoins pressants d’une population en perpétuelle changement. D’ailleurs, ces dernières années, cette localité distante d’une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya vit au rythme d’une grande dynamique en matière de développement qui a provoqué un grand bond en avant dans toute la région.

Cela ne pouvait se faire sans une cohésion au sein de l’exécutif communal conduit par M. Madani Medagh, d’obédience PLJ et connu pour être l’une des figures du mouvement associatif local à avoir mené à bien le bateau à bon port. L’APC retrouve sa stabilité suite à la préservation du même staff qu’a connu le mandat écoulé. L’APC a engagé un expert pour recenser ses biens et patrimoines communaux et réviser les prix de location desdits biens, comme les locaux commerciaux, les logements et l’abattoir.

Récemment, le marché hebdomadaire géré par des privés auparavant est revenu à l’APC. Durant des années, les recettes provenant de la concession de marché n’étaient pas en mesure de payer les éboueurs qui assuraient l’entretien des lieux. Mais maintenant, les entrées de marché en question reviennent à l’APC et une société de gardiennage est en cours d’être installée pour assurer la sécurité des lieux et obliger, par ailleurs, les commerçants à payer les droits d’accès dûment. L’APC a récupéré plus de 3 millions de DA des locaux du président alors qu’auparavant personne ne payait les frais et taxes y découlant.

Les enseignes suspendues anarchiquement par des commerçants ont été arrachées et l’APC a obligé le paiement de taxes y afférentes. Ces mesures ont augmenté les recettes de la commune dont certaines ont été dépensées pour répondre aux besoins des habitants. La plus grande partie du budget de la commune, soit 65 milliards de cts, est réservée au chapitre de fonctionnement alors que le reste, soit 10 milliards, est destiné aux opérations de développement local.

Ce qui est insuffisant pour une commune aussi dense et grande que Boudouaou. En 2016, les recettes propres ne dépassaient pas les 400 millions, quatre ans plus tard, elles ont enregistré une augmentation importante en atteignant les 5 milliards de cts grâce aux actions de l’APC pour récupérer ses biens qu’elle gère elle-même.

Ces fonds ont permis, par ailleurs, de lancer des opérations de développement dans toute la localité qui est départagée en quatre zones afin d’équilibrer entres elles et agir efficacement. Néanmoins, et en dépit de cette dynamique et la bonne volonté du staff communal, le défi est loin d’être atteint surtout lorsqu’on sait que près de 55% de la population n’est pas raccordée au réseau du gaz naturel et près de 30 % non concernée par le réseau de l’assainissement.

Outre cela, les routes du chef-lieu se trouvent dans un piteux état. Récemment, une enveloppe de 10 millions de cts a été dégagée pour venir à bout des défaillances en matière de l’aménagement urbain et des routes délabrées. La localité fait face au problème du manque d’infrastructures scolaires en raison du nombre important de sa population.

Certains établissements existant manquent de cantines scolaires, et des solutions sont envisagées pour répondre à ces carences au moins avant la rentrée scolaire prochaine. En effet, quatre (04) projets d’écoles primaires et deux (02) collèges seront lancés incessamment à travers plusieurs endroits de la commune notamment au niveau des nouvelles cités d’habitations, à l’exemple des 2200 logements sociaux locatif qui devraient être attribués prochainement. Le staff communal avait, faut-il le rappeler, présenté le bilan annuel de gestion des affaires de la cité aux habitants. Une première pour cette localité en perpétuel mouvement.

Youcef Z.