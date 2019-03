L’Office de Béjaïa décroche le deuxième prix

L’Office des établissements de jeunes de Béjaïa vient de se distinguer sur le plan national. En effet, il a décroché la deuxième place dans le classement officiel établi par le réseau des activités de jeunes algériens (RAJA). Un prix a été décerné, jeudi dernier à Bouira, au directeur de l’office, Oudjhani Boualem, par les autorités de la wilaya et l’APW, en présence des cadres de la jeunesse venus des quatre coins du pays.

Au cours de cette cérémonie, les directeurs des Offices des établissements de jeunes des wilayas de Bouira et Biskra ont été également récompensés. Pour rappel, l’ODEJ est un établissement public à caractère administratif doté d’une autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des sports, tel que défini par le décret exécutif n°-07-01 du 6/01/07 portant la transformation des CIAJ en ODEJ de wilaya.

Les missions de l’ODEJ consistent, entre autres, à gérer les activités socio-éducatives et culturelles, organiser les manifestations culturelles et scientifiques, en apportant aux jeunes des techniques qui leur permettront de réaliser de leurs projets, favoriser les rencontres de jeunes dans le cadre des échanges nationaux et internationaux, assurer la gestion de toutes infrastructures de jeunes liées aux activités du secteur et développer les échanges avec les offices des établissements de jeunes des autres wilayas.

Par ailleurs, la wilaya de Béjaïa possède 35 maisons de jeunes, 16 complexes sportifs de proximité, 2 camps de jeunes et 7 auberges, dont le château de la comtesse d’Aokas, transformée récemment en auberge de jeunes baptisée Mohamed Boudiaf.

A Hammouche.