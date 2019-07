Nouvelle mission sanitaire à Tamanrasset

Pas moins de 41 malades de la wilaya de Tamanrasset ont été soignés par des médecins du Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, en mission dans cette wilaya du Sud, a-t-on appris, jeudi, auprès du CHU.

Selon la cellule de communication de l’établissement hospitalier, ces 41 malades ont été pris en charge par une équipe médicale menée par le médecin chef du service de chirurgie générale, le Pr Habarek, lors d’une mission qui s’est déroulée du 22 juin au 28 juin dernier à Tamanrasset.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du jumelage entre le Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed et l’hôpital de Tamanrasset. «Dans le cadre du programme de jumelage entre les centres hospitalo-universitaires (CHU) et les hôpitaux des Hauts-Plateaux et du sud du pays, une nouvelle mission médicale du CHU Nedir-Mohammed de Tizi-Ouzou est programmée dans la wilaya de Tamanrasset du 22 juin au 28 juin 2019.

La délégation médicale, emmenée par le Pr Habarek et composée de praticiens de différents rangs, a été renforcée par deux auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation. Elle a assuré une mission de chirurgie digestive et d’urologie exclusivement.

Une liste de quarante et un (41) patients a été préalablement établie et programmée par les services de l’EPH de Tamanrasset. Trente et un (31) d’entre eux ont été pris en charge pour, notamment, des lithiases vésiculaires (24 interventions), une sténose pylorique (GEA + VTB) (1 intervention), une hernie inguinale droite (Lichtenstein) (2 interventions), une hernie inguinale bilatérale (Lichtenstein) (1 intervention), une hernie ombilicale (1 intervention), un kyste hydatique du foie (RDS + drainage) (1 intervention) et une montée de sonde.

Douze (12) consultations ont été également dispensées. Huit (8) lithiases vésiculaires, une (1) masse péritonéale, un (1) kyste hydatique de foie et deux (2) fentes labio-palatines ont été diagnostiqués.

Toujours dans le cadre du soutien aux hôpitaux du sud du pays, une autre mission médicale du CHU Nedir Mohamed, englobant les spécialités de neurologie, rhumatologie, oncologie et chirurgie, a séjourné du 6 au 12 juillet dans la wilaya de Ghardaïa», selon le communiqué diffusé par ce Centre hospitalo-universitaire.

Synthèse R. R.