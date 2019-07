Numidia d’Ouzellaguen décroche le bronze

La médaille de bronze de la meilleure huile d’olive vierge extra «fruitée moyen» vient d’être décernée à Numidia d’Ouzellaguen. Cette distinction a été reçue par M. Hamai Mohamed, président de la CAW de Béjaïa.

Initié par le Conseil national interprofessionnel de la filière oléicole, au niveau de la CNA, le concours national «Djaafar Alloum» des huiles d’olive vierges extra a été organisé en collaboration avec la Chambre nationale d’agriculture (CNA) et l’ITAFV.

La cérémonie de remise des prix a été présidée par l’inspecteur général du MADRP, en l’occurrence M. Mekersi Skander. La CAW de Béjaïa était présente à la cérémonie de remise des prix de ce concours national. C’est Numidia d’Ouzellaguen qui avait la meilleure huile d’olive vierge extra «fruitée moyen».

A noter que la famille Ibrahim et fils a entamé la mise en valeur des terres agricoles acquises (nivellement, épierrages et routages) et la plantation des parcelles nues en oliviers. C’est ainsi que M. Hadj Ibrahim Laid avait lancé, en 2008, la création de la filiale oléicole dénommée SARL Huileries Ouzellaguen, en réalisant un complexe doté d’une exploitation oléicole de 400 ha soit 50 000 oliviers, dont 24 848 arbres plantés en 2011 et 2012.

Ce complexe est situé dans la vallée de la Soummam, l’une des régions les mieux indiquées pour la culture de l’olivier et la production d’une huile de haute qualité.

Par ailleurs, en marge de ce concours national, une Assemblée générale ordinaire de la CNA s’est tenue, où les bilans moral et financier de l’exercice 2018 seront présentés.

Achour Hammouche