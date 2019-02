Opération bitumage des accès

C’est avec une grande joie que les habitants de la cité 100 logements sociaux ont accueilli, cette semaine, les travaux d’aménagement de leur quartier. «Nous pensons que les nouveaux élus ont ressenti nos souffrances.

La cité 100 logements est l’une des plus anciennes de la ville. Malheureusement, elle a été laissée en marge en dépit de toutes nos réclamations. Nous remercions l’exécutif communal qui a répondu favorablement à notre revendication», dira un jeune homme qui suivait les travaux de bitumage de tous les accès vers ces logements où sont aussi localisés les appartements squattés lors des événements douloureux du printemps noir.

En tout cas, eu égard à l’importance de cette opération, il y a une grande satisfaction dans cette cité. Cependant, les résidents souhaitent aussi que le stade de proximité réalisé dans leur quartier, dont les limites ne sont plus visibles à cause des dégradations, soit aussi pris en charge. «Nos enfants n’ont pas où jouer.

Nous appelons les responsables de l’APC de reprendre ce terrain abandonné pour lequel des millions de centimes avaient été dépensés», se contentera d’ajouter un autre résident. Par ailleurs, il faut reconnaître aussi les efforts déployés par cette nouvelle assemblée qui a lancé de grands travaux dans le cadre de l’amélioration urbaine.

D’ailleurs, en plus du réseau d’éclairage public entièrement rénové, les trottoirs sont également carrelés et les bordures refaites de fond en comble devant tous les commerces qui donnent pignon sur rue. Il est attendu que l’APC lance le bitumage de l’accès allant vers la daïra et le centre de formation professionnelle qui est dans un état lamentable à cause des terres et des gravats charriés par les pluies pluviales d’un lotissement en cours de terrassement.

«C’est dans le programme. Mais il faudra attendre que les eaux pluviales soient canalisées pour lancer l’opération car si nous commençons par le bitumage, ce dernier risque d’être dégradé», confiera une source proche de l’APC. À rappeler aussi cette opération de démolition de toutes les baraques érigées anarchiquement au centre-ville depuis déjà une vingtaine de jours, afin d’éradiquer le commerce informel. C’est tout un programme pour donner un beau visage à cet important chef-lieu de daïra.

Amar Ouramdane.