Plus qu’un mois pour se conformer !

L’Antenne locale du registre du commerce d’Azazga, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a rappelé une nouvelle fois aux commerçants l’impératif de détenir un code électronique avant le 1er avril prochain. En effet, le CNRC Azazga invite, à travers un communiqué, tous les opérateurs détenteurs des anciens extraits du registre du commerce, qui ne contiennent pas encore ce code, à insérer ce dernier à leurs registres.

L’opération, lancée le 1er avril 2018, arrivera à échéance le 11 avril prochain. Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non revêtus du code ne seront plus valables, avertit-on dans ce communiqué. Aussi, les portes de cette antenne seront ouvertes durant le mois de mars et avril, tous les samedis, afin d’accélérer la procédure et de permettre ainsi aux commerçants de se conformer aux nouvelles dispositions.

«Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non revêtus du code électronique (RCE) ne seront plus valables», avertit Lounès Chelloul, directeur du CNRC Azazga. Et d’ajouter: «Le centre national du registre du commerce, antenne locale d’Azazga, informe l’ensembles des opérateurs économiques (personnes morales et physiques) que ses portes seront ouvertes les samedis 9, 16, 23 et 30 du mois de mars et le samedi 6 du mois d’avril, pour finaliser l’opération des inscriptions dans les meilleurs délais (…)».

Le CNRC Azazga assure être à l’entière disposition des opérateurs économiques pour tout complément d’information. Par ailleurs, la même institution publique invite, à l’occasion, les importateurs des produits et marchandises destinés à la revente en l’état, n’ayant toujours pas procédé à la modification de leurs extraits du registre du commerce, que la date limite du renouvellement est fixée au 15 avril 2019.

Rachid Aissiou