Plusieurs localités au rendez-vous

A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant, qui sera célébrée dans plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, un riche programme a été concocté. Des activités culturelles, sportives et éducatives seront au rendez-vous pour les enfants qui seront, comme chaque année, très gâtés durant cette journée particulière. Au niveau de la daïra d’Azazga, les petits auront droit à des activités de loisirs au niveau du CSP Azazga avec la présence d’un clown et de jeux. Au sein de la maison des Jeunes de Tizi-Rached, les enfants pourront participer aux tournois de baby-foot, de puzzle et de football.

Une soirée astronomique sera également organisée à leur profit au niveau du CLS de Tizi-Ouzou. La magie va émerveiller les enfants dans plusieurs localités jusqu’au 3 juin, au niveau des maisons des jeunes de Béni Zmenzer, Larbaâ Nath Irathen et Aït Aïssa Mimoun. Des activités organisées par la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou. Dans le même sillage, des tournois de jeux d’échecs et de pétanque ont déjà commencé, au niveau de la daïra de Béni Douala et s’étaleront jusqu’au 3 juin.

Des activités éducatives seront également au rendez-vous dans le village Taourirt Moussa avec des concours de dessin et des tests de langue, où des cadeaux seront attribués aux trois lauréats et à tous les participants à l’initiative de l’association des amis de l’enfant, qui travaille dur afin d’accompagner les enfants durant leur croissance. «Nous sommes et nous serons toujours prêts pour nos enfants. Nous continuerons à travailler pour eux durant toute l’année.

A cette occasion, je leur souhaite une bonne fête et de bonnes vacances», indique Mahfouf Thiziri, enseignante du moyen, venue partager des moments de joie et de communion avec les enfants à l’occasion de cette célébration.

Lyes Mechouek