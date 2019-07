Portes ouvertes au CFPA

La direction du Centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Tizi-Gheniff a saisi l’occasion de la fin de l’année pour organiser

des portes ouvertes sur les opportunités offertes aux jeunes.

Les inscriptions seront lancées à travers tous les établissements de la formation professionnelle à partir du 15 juillet jusqu’au 21 septembre.

Ainsi, avant-hier, le CFPA a accueilli pratiquement tous les directeurs des centres allant d’Ath Douala, en passant par Mechtras, Ouadhias, Maâtkas jusqu’à Draâ El-Mizan et Boghni. Il y eut aussi la présence du chef de daïra, des présidents des APC de la daïra, de nombreux élus, de la subdivisionnaire agricole, des éléments de la protection civile, des présidents des associations et des comités de villages ainsi que les services de sécurité et d’autres représentants des services et des gérants d’entreprises.

Cependant, il y a lieu de signaler que chaque établissement s’est présenté avec son prospectus élaboré pour vulgariser les spécialités qu’il offre en septembre. Dans la cour de l’établissement, l’occasion a été aussi donnée aux apiculteurs d’exposer leurs produits et le matériel utilisé tels par exemple la ruche traditionnelle, l’extracteur de miel, la trappe à pollen, la presse à cire et aussi des ruches parce que la cérémonie de remise des diplômes aux stagiaires est focalisée surtout sur l’apiculture.

Après une visite de tous les stands, M. Rachid Louhi, en sa qualité de directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, a constaté que les offres d’emploi répondaient beaucoup au marché du travail d’autant plus que les entreprises chargées de recruter les stagiaires pour des formations qualifiantes étaient disponibles et répondaient à la demande avant de présider la cérémonie de remise des diplômes.

«Je suis très content d’être ici avec vous. Vraiment, c’est un plaisir de constater cet engouement pour la formation professionnelle dans votre région. Je félicite tous les stagiaires ayant obtenu leurs diplômes notamment les apiculteurs qui se sont donnés à fond pour apprendre les techniques de l’élevage des abeilles, un créneau porteur dans notre pays. Nous sommes là à encourager toute initiative allant dans le sens de partenariat avec d’autres secteurs comme c’est le cas aujourd’hui avec l’agriculture», dira-t-il dans son allocution.

De son côté, M. Merzouk Terkmani, en sa qualité de directeur de ce centre estimera que ces portes ouvertes permettront aux jeunes d’avoir entre les mains un éventail d’opportunités de formations pour opter pour telle ou telle formation. «Je remercie tous ceux qui ont répondu à notre appel pour réussir cette organisation d’autant plus que nos collègues des autres établissements du sud de la wilaya sont venus en masse à ce rendez-vous. Après l’apiculture, nous pensons lancer d’autres formations dont par exemple l’arboriculture parce que la région est à vocation agricole», soulignera-t-il.

Mme Hakima Aliouane, subdivisionnaire agricole, déclarera que cette expérience a très bien réussi parce que les stagiaires, en dépit de leur âge, se sont donnés comme il se doit et parce qu’aussi le centre a mis tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette section. Elle dira encore qu’elle œuvrera avec les responsables du CFPA pour d’autres formations dans d’autres spécialités agricoles. Quant au chef de daïra et le maire, ils diront, dans leurs interventions respectives, qu’ils sont disponibles à accompagner tous ceux qui souhaiteraient se former dans ce CFPA et apporteront leur soutien aux initiatives prises par les uns et par les autres dans l’intérêt de la daïra.

D’autres intervenants, notamment les apiculteurs, ont souhaité que les pouvoirs publics les accompagnent dans l’écoulement de leurs produits. «Certes, j’élevais les abeilles auparavant. Mais, je vous dirais que ce que j’ai appris durant cette formation m’a permis de me perfectionner dans l’apiculture qui est un domaine compliqué et très vaste mais très attractif», nous déclarera un apiculteur tout content d’avoir entre ses mains l’attestation de qualification.

Au total, ils étaient 25 d’entre eux à monter sur l’estrade pour recevoir l’attestation de qualification en apiculture sous des applaudissements nourris. Cela étant, il est attendu que l’internat fin prêt ouvre ses portes prochainement, probablement à la rentrée prochaine, ainsi que le réfectoire d’autant plus que le directeur du secteur de la formation professionnelle a annoncé que les équipements étaient pris en charge.

Amar Ouramdane