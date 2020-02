Rencontres sur l’attaque de Thiveharin

Le village Ivehlal dans la commune d’Aghbalou a été marqué par plusieurs attaques menées par l’armée coloniale, lors de la Révolution. C’est un village martyr, qui a enregistré ses premiers morts au combat, lors de l’attaque de Thiveharin, un certain 3 novembre 1953, lorsqu’un convoi de l’armée coloniale, sur la RN15, arrivé à hauteur du village, avait buté contre la résistance farouche des villageois, qui avec un fusil de chasse, une pioche, une pelle et qui avec des armes rudimentaires pour s’opposer à ce convoi lourdement armée. Ce jour-là, le bilan fut de trois personnes tuées, à savoir Lounis Bouriah, Ahmed Chemlal et Abbas Boukhalfa, du village voisin Takerboust. Des blessures avaient également été occasionnées à une trentaine de villageois. Dans ce sens et afin que nul n’oublie, une rencontre se déroule aujourd’hui dans la grande salle du village, où sera relatée l’attaque «Aïssa Blendi». Une attaque qui s’est déroulée un certain 8 février 1958.

A cet effet, les initiateurs de cette rencontre ont fait appel aux moudjahidine et autres personnes ayant vécu cette journée pour apporter leurs témoignages. Pour rappel, Ivehlal compte une centaine de martyrs, dont 78 sont enterrés, au carré des martyrs de la localité, en compagnie de 21 autres inconnus. De nombreux autres martyrs, originaires du village, sont enterrés ailleurs. A noter que le premier martyr de la Révolution, originaire de Ivehlal, était Abdellah Bacha. Il est mort, lors de la marche du 14 juillet 1953 à La Bastille (France).

M’hena A.