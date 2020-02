Six accidents en 24 heures

Pas moins de six accidents de la circulation ont été enregistrés sur les routes de la wilaya de Bouira, en 24 heures.

C’est ce qu’a indiqué, le lieutenant Youcef Abdat, chargé de communication de la Protection civile de Bouira. Ce dernier a précisé que ces accidents ont engendré deux blessés et de nombreux dégâts matériels. Le plus spectaculaire reste le carambolage, survenu lundi matin, sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de Djebahia. Il a impliqué sept poids lourds et a fait un blessé, en plus d’avoir occasionné des dégâts matériels. Toujours selon M. Abdat, cet accident a causé le blocage de la circulation. De ce fait, le transfert du trafic vers la RN 5 a été effectué pour permettre aux pompiers et à la Gendarmerie de dégager les camions et d’effacer les importantes traces d’huile qui s’est déversé sur le bitume. Toujours sur l’autoroute Est-Ouest, un camion a dérapé, vers midi, à hauteur de la localité de Ziraoua. Il a provoqué le blocage de l’autoroute durant plus de trois heures. Ce qui a causé un bouchon sur plus de 10 km dans la direction Alger – Constantine.

Et dans la soirée de la même journée, aux environs de 22 h, un accident impliquant deux poids lourds et un véhicule léger est survenu sur l’autoroute Est-Ouest, au lieu-dit «Arba». Il a engendré un seul blessé. La même source a évoqué également quatre accidents survenus durant la même journée. A Belahnache, commune de Djebahia, deux camions sont entrés en collision sur la RN 25, sans faire de dégâts humains, alors qu’à Lakhdaria, une jeune fille de 16 ans a été renversée par une voiture à la cité du 5 Juillet, ce qui lui a causé des blessures légères. Par ailleurs, au sud de la wilaya, à Dirah, les pompiers sont intervenus, vers 22 h, pour secourir un quadragénaire retrouvé évanoui aux abords de la RN 8. Enfin, sur la RN 5, les pompiers ont été appelés sur le lieu du dérapage d’un véhicule. Toujours d’après le chargé de communication de la Protection civile, les pompiers n’ont pas retrouvé de victimes sur les lieux de l’accident, mais seulement la carcasse du véhicule très endommagé.

Djamel M.