Six personnes sauvées in extremis

Six personnes victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone ont été sauvées d’une mort certaine, hier au petit matin, par la Protection civile. Les victimes, âgées entre 7 et 46 ans et issues d’une même famille, ont été trouvées au bord de l’asphyxie et dans un état critique à leur domicile familial, sis à la cité du 5 juillet, au niveau de la commune de Bordj Okhriss, affirment des sources locales. Souffrant de maux de tête et de vomissements, les dix victimes ont été évacuées vers les urgences de la polyclinique de Bordj Okhriss. Nos sources précisent que leurs vies ne sont plus en danger. A noter, enfin, que le maire et le chef de la daïra de Bordj-Okhriss se sont déplacés vers cette polyclinique afin de s’enquérir de leur état de santé.



O. K.