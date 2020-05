Solidarité, désinfection, amendes et fourrière

Pas moins de 140 personnes ont été verbalisées et 205 véhicules ont été mis en fourrière par les services de la Gendarmerie nationale ces dernières semaines. Le bilan englobe les deux premières périodes du confinement obligatoire quotidien de 19h à 7h sur le territoire de la wilaya de Bouira.

En effet, et selon un communiqué du groupement de la Gendarmerie nationale, un plan spécial a été mis en place depuis le début de la période du confinement pour la lutte contre la propagation du corona virus sur le territoire de la wilaya de Bouira : «Des barrages filtrants ont été placés sur l’ensemble des routes d’accès à la wilaya de Bouira, en plus des nombreuses patrouilles qui sillonnent durant cette période le territoire de compétence de la Gendarmerie nationale.

Ce dispositif toujours en place actuellement, a permis à nos éléments d’établir pas moins de 140 procès-verbaux à l’encontre de personnes ne respectant pas le confinement obligatoire et aussi de placer à la fourrière 17 motocycles, 145 véhicules touristiques et 43 camions», lit-on dans le communiqué de la Gendarmerie nationale, dont une copie nous a été transmise hier. Par ailleurs, les éléments de la Gendarmerie nationale ont également mené des descentes et des inspections inopinées au niveau de plusieurs commerces de gros et de marchés des fruits et légumes à Lakhdaria, Sour El Ghozlane et Aïn El Hadjar. Un laboratoire clandestin pour la fabrication de solutions hydro-alcooliques a été également découvert et démantelé dans la région d’El Adjiba.

Une autre opération pour la lutte contre la vente illicite de boissons alcoolisées et des stupéfiants a également permis la saisie de 5 430 bouteilles de boissons alcoolisées et 70 comprimés de psychotropes. À noter, enfin, que les éléments de la Gendarmerie nationale ont également mené 57 opérations de désinfection à travers les communes de Bouira, M’Chedallah, Souk El Khmis, El Hachimia, Oued El Berdi, El Esnam et Lakhdaria, en plus d’autres opérations de solidarité et de distribution de colis alimentaires au profit de familles démunies des localités de Taguedit, El Mesdour et Guelta Zergua, au sud de la wilaya.

Oussama Khitouche