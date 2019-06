Spectaculaire accident sur la RN68

Deux jeunes à bord d’un véhicule de marque Citroën (Saxo) ont échappé, miraculeusement, à une mort certaine, après que leur véhicule eut dérapé, dans la matinée d’avant-hier, dans un fossé sur la RN68, entre Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff. Selon des témoins oculaires, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui a subi d’énormes dégâts matériels. D’ailleurs, il a fallu un camion de dépannage pour le faire sortir du fossé. Les deux jeunes hommes ont été secourus par les automobilistes de passage. Traumatisés, ils refusent leur évacuation à l’hôpital.

Ce énième accident a eu lieu dans un virage dangereux, où plusieurs victimes ont été enregistrées par le passé. Durant ce mois de Ramadhan, de nombreux accidents de ce genre ont été signalés sur les importants axes routiers de la région (RN 25, 68 et 30). Le dernier en date a été enregistré sur la RN25, où pas moins de huit personnes ont été blessées suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion de marque asiatique. Il est à noter qu’en plus de l’état des routes, le manque d’attention et de réflexes durant le mois de carême sont à l’origine de ces sinistres. La vigilance et la prudence sont de mise.

Amar Ouramdane