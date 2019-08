Stage d’animateurs au profit des jeunes

L’Association pour la culture et le développement communautaire (ACDC) est à l’auberge de jeunesse d’Aïn El-Hammam depuis quelques jours, pour prodiguer des formations aux jeunes. L’association se fixe comme objectifs «le développement et l’accompagnement des initiatives associatives», dit une animatrice qui encadrait plus d’une vingtaine de jeunes, venus suivre un stage de formation aux techniques d’animation pour enfants (Colonies de vacances et autres).

Durant son séjour à Aïn El-Hammam, l’ACDC s’est chargé, donc, de la formation d’animateurs au profit de l’association «Tousna» de Barbacha, du centre de Sidi Ali (Adekar) et de l’association «Toudert» de la commune de Chellata. Une formation qui s’est achevée avant-hier dimanche. Notre interlocutrice précise que «l’idée est de former des animateurs et de travailler sur les relations inter-associatives. Les stagiaires ont bénéficié également d’un accompagnement sur le terrain dans leurs régions respectives, durant ce stage d’une durée de deux jours et demi».

Continuant sur sa lancée, l’Association se prépare à lancer une autre activité sur les mêmes lieux. Cette fois, c’est un groupe d’étudiants qui entrera en formation pour se préparer à la mise en œuvre d’une université d’été.

A. O. T.