140 unités accordées pour la commune

La commune de Boghni, dans le cadre le cadre du programme des 500 logements LPA accordé à la wilaya de Tizi Ouzou, est en voie de concrétiser le quota qui lui est réservé.

En effet, en tenant compte de la disponibilité du foncier et les premières études lancées sur le terrain, le nombre de logements à réaliser ne dépassera pas 140. Pour ce qui est des procédures d’attribution des projets répartis en lots de 60, 30 et 50 logements, celles-ci avancent bien notamment pour le premier lot dont la réalisation est confiée à l’OPGI. Pour les deux autres, conformément à la méthode choisie par la direction du logement de recourir à des appels à manifestation d’intérêts pour le choix des entreprises, la commission de choix qui siégera au niveau de la wilaya statuera sur les offres reçues pour en finir avec les procédures d’octroi des marchés. Le plus essentiel, sans doute, pour les autorités locales et les responsables du secteur du logement, est de parvenir à installer les chantiers tant le besoin est pressant pour des centaines de postulants.

En ce sens, il faut savoir que les services de l’APC ont reçu plus de 400 demandes pour bénéficier d’un logement LPA, ce qui dénote l’engouement des citoyens pour cette nouvelle formule d’acquisition d’un appartement dont le coût de réalisation ne doit pas dépasser les 340 millions de centimes. Enfin, concernant la liste des acquéreurs éligibles, la commission sociale de l’APC est à pied d’œuvre pour procéder en premier lieu pour mener à bien une opération de réactualisation des dossiers avant d’aller vers son choix définitif des bénéficiaires.

M Haddadi.