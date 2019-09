170 cartables distribués aux enfants

Les membres de l’association socio-humanitaire «Big Heart» ont lancé, durant le weekend, une opération de distribution de170 cartables contenant des fournitures scolaires aux enfants issus de familles nécessiteuses de plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou. En effet, selon les témoignages des responsables de cette organisation caritative, au moins 170 élèves, ont bénéficié de trousseaux scolaires dans le cadre de la septième édition de l’opération « Un cartable pour chaque enfant ».

Le coup d’envoi de cette opération de solidarité visant à aider les parents d’élèves qui soufrent de difficultés financières a été donné le jeudi dernier dans les localités de Tadmaït et Dra-Ben-Khedda où une dizaine de cartables ont été distribués, a-t-on appris. Durant la journée du vendredi, les éléments de cette association ont continué leur action de bienfaisance à Ain_Zaouïa dans la Daïra de Draa El Mizan et à Maâtkas où deux groupes ont accompli cette tâche avec la participation du membre collaborateur de Ain Zaouïa, et celui de l’association locale « Thafath » à Maâtkas.

Selon les témoignages des organisateurs de l’action, plus de 62 enfants ont bénéficié de cartables remplis de fournitures scolaires lors de cette sortie. Selon le président de cette association, monsieur Khaled Mazouzi, ‘’l’objectif de cette action humanitaire est d’accompagner les enfants orphelins et ceux issus de familles nécessiteuses dans ces moments difficiles. Aussi, cette action de solidarité permettra de diminuer la charge et les dépenses aux pères de familles aux faibles revenus. C’est également une forme de recouvrement des droits de l’enfant à la scolarisation dans des conditions normales et similaires à celles des autres enfants’’.

Et d’ajouter : «Je souhaite que chaque enfant ait son cartable dans les meilleurs délais et avant le début des cours». Les membres de cette association socio-humanitaire ont clôturé cette campagne de distribution de fournitures scolaires dans les régions de : Ouagunoun, Mekla, Beni Zemnezer, Tirmitine, Belloua et Tizi-Ouzou ville où près de 100 cartables ont été remis aux écoliers issus de familles nécessiteuses de ces régions, a-t-on appris. Il est à préciser que cette campagne ‘’Un cartable pour chaque enfant’’ est devenue une tradition chez les membres de l’association «Big-Heart» et ce, depuis septembre.

