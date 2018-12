Aménagements dans les villages

Par DDK | Il ya 2 heures 24 minutes | 205 lecture(s)

Sans prétendre à occuper la première place, ni à être récompensés, certains villages ne cessent de déployer des efforts pour améliorer leur cadre de vie. «C’est notre lieu de naissance, nous y vivons tous les jours. Notre objectif est de le rendre agréable à vivre pour que les citoyens s’y sentent à l’aise et que nos enfants soient élevés dans un environnement sain, débarrassé de tout détritus. C’est notre participation à l’éducation des futurs générations», affirme un membre de comité de village. Longtemps restés à l’écart des concours et de la chose environnementale, ils se sont brusquement réveillés ces deux dernières années pour «ne plus attendre que d’autres viennent balayer devant nos portes», dit un jeune membre d’une association. Les ordures ménagères que des inconscients jetaient partout avaient, à une époque, jonché les ruelles et atteint les devantures des maisons. La réaction des jeunes villageois est à la hauteur de la gravité de la situation. Timidement d’abord, ils avaient entamé le travail de nettoyage par des équipes de quelques volontaires puis, chemin faisant, ceux qui n’y avaient pas crû les ont rejoints pour grossir leurs rangs. A Aourir Menguellet, de nombreuses femmes se sont mises à la tâche pour encourager leurs enfants à aller de l’avant. Des bacs à fleurs, des plantes ornementales ou encore des tableaux décoratifs ont fait leur apparition dans ce village devenu propre et, il faut le dire, où il fait bon vivre. Tout aussi propre, le village de Tamjout dont l’organisation ne date pas d’hier, s’est déjà mis à la réalisation de projets d’intérêts communs et de protection de l’environnement. Tillilit ou Taourirt avec des actions sporadiques, arrivent à débarrasser leur environnement des déchets qui agressent le regard, et Ighil Bougni dont la réalisation de trois fontaines est une action qui n’est pas des moindres. Il faut noter que toutes les dépenses pour ces opérations de nettoyage ainsi que pour certaines autres réalisations, sont financées par le budget propre au village dont la caisse est alimentée mensuellement par les cotisations des habitants. Difficile pour l’APC de subvenir aux besoins de ses vingt-quatre agglomérations dont les besoins se font pressants. Avec deux milliards de centimes qui lui sont alloués dans le cadre des PCD, la commune ne peut répondre à la demande des jeunes villageois qui ne demandent qu’à être encouragés pour continuer sur leur lancée et changer leur cadre de vie. Cependant, chaque année, toutes les agglomérations bénéficient chacune d’un ou de deux projets dans le cadre des plans communaux de développement. Les comités de village participent à l’élaboration des fiches techniques en exposant leurs besoins que la mairie satisfait dans la mesure de ses moyens financiers. Cette prise de conscience des montagnards ne doit pas s’estomper. Pour cela, les services de la wilaya devraient les encourager en leur allouant des subventions nécessaires à certaines réalisations importantes.

A. O. T.