Les PCD de l'année 2018 relancés

À la faveur de l'adoption du budget supplémentaire de la commune d’Aïn Zaouia, tous les projets inscrits au titre des plans communaux de développement de l'année 2018 seront lancés incessamment. En effet, en dépit du blocage que connaît l'APC depuis l'installation du maire, gelé temporairement dans ses fonctions après la désignation du chef de daïra à la fin du mois d'août dernier pour gérer les affaires de la commune, tout semble rentrer dans l'ordre, du moins pour réaliser certaines dépenses. Ainsi, pour les projets proposés pour un montant dépassant légèrement les 32 millions de dinars, ils sont réservés à réaliser des assainissements au village Azib N'Chikh et à la sortie du chef-lieu communal. L'aménagement des trottoirs au centre urbain et un confortement à Boumahni, ainsi que le revêtement en béton bitumineux de la route menant vers le village Azifour, figurent parmi les opérations retenues par le président de l'APC élu. En matière d'amélioration du cadre de vie dans les villages, des dallages sont aussi confiés à des entreprises, notamment à l'intérieur des villages Izimouchene, Bouakache, Ibrouham et Boumadene. Au demeurant, après la concrétisation des engagements auprès du contrôleur financier, il ne reste que la concrétisation des projets. À signaler que durant l'exercice en cours, des projets de revêtements en béton bitumineux inhérents au PCD de l'année 2017 ont été concrétisés, notamment aux villages Tizi Ameur, Aït Maamar, Aït M'hamed, Meziani, Tizi N Tedlest et Azib N’Chikh. Pour l'année 2019, la responsabilité de la répartition des projets incombera au chef de daïra de Draâ El-Mizan, d'autant plus que les premiers arbitrages ont d'ores et déjà commencé au niveau local avant la notification de la wilaya.

M. Haddadi.