Quels loisirs pour les enfants ?

Par DDK | Il ya 2 heures 24 minutes | 172 lecture(s)

Les vacances scolaires d’hiver sont pour ce jeudi. A première vue, aucun programme, aucune activité ne sont «au menu», au niveau de la localité de Larbâa Nath Irathen. Il n’y a même pas ces manèges de fortune qui généralement sont installés durant les vacances, au niveau du chef-lieu en question, pour distraire les enfants et leur permettre de se détendre un tant soit peu après le stress des tests et des compositions de ce premier trimestre, le plus long, le plus chargé et souvent, le déterminant. En effet, les nombreuses associations activant au niveau de la localité sont pointées du doigt. N’affichant rien de nouveau pour ces vacances, on dit qu’elles sont en léthargie totale. A défaut de lieux de loisirs et de jardins publics pouvant accueillir les enfants et leurs familles pour casser la routine, beaucoup d’enfants sont rivés devant la télévision regardant des dessins animées et des séries, ou accrochés à leurs tablettes, pour les plus nantis, connectés à longueur de journée, échangent des SMS, sur les réseaux sociaux, souvent avec des inconnus, sans que les parents, quoique vigilants pour certains, ne soient sûrs de les préserver des dangers qui les guettent. Le mouvement associatif et les structures dédiées à la jeunesse, ayant normalement pour vocation de créer des espaces de rencontre et des activités culturelles et artistiques à même d’absorber et occuper utilement ces contingents de jeunes livrés à l’ennui et l’oisiveté ces périodes de vacances, doivent justifier leur utilité, voire leur présence, en activant dans ce sens. Il n’est pas nécessaire d’aller trop loin pour trouver un peu d’attraction pour reconstruire ces jeunes et leur permettre de rejoindre les bancs d’écoles sereins et détendus. De simples randonnées, des promenades, quelques manifestations artistiques feront le bonheur de tous ces chérubins et de leurs familles.

Youcef Ziad.