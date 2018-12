Ces «chasseurs» de déchets qui agacent !

Par DDK | Il ya 41 minutes | 75 lecture(s)

Depuis l’intégration des premières machines de recyclages divers, fer ou plastique et leurs produits dérivés, on remarque à Larbâa Nath Irathen et un peu partout l’explosion des ces fabriques qui fonctionnent à plein régime. Et avec cette activité très lucrative, de nombreux collecteurs ont fait leurs apparition et la quête des déchets (fer, aluminium, plastique…) s’est intensifiée. Sillonnant les différents villages, le moindre objet fait le bonheur des collecteurs et celui des recycleurs. Rien n’échappe à ces nouveaux «chasseurs», et rien ne les arrête, même pas le mauvais temps ou la mauvaise odeur des décharges publiques. Tous ce qui peut arrondir les fins de mois feront l’affaire ! Tous ce qui peut être recyclé passera ! Le problème avec cette pratique, qui commence à prendre de l’ampleur, c’est le manque de «matière», car le «bon déchet» se raréfie de plus en plus. Sachant que le plastique et le fer rapportent de l’argent avec le recyclage, beaucoup de personnes n’hésitent pas à faire le tri de leurs déchets ménagères eux-mêmes, chez eux ! Ajouter à cela, les nouveaux arrivistes, les rivaux compliquant sérieusement les affaires ! Du coup, trouver le moindre métal, devient un vrai casse tête chinois ! Faire la conquête de nouveaux lieux, de nouvelles mines d’or, devient de plus en plus rare. Et à défaut de trouver quoi vendre, certains n’hésitent pas à user de comportements sans scrupules, allant jusqu’à vandaliser les clôtures de certains champs, et voler du fer des chantiers. Ce qui Inquiète sérieusement les propriétaires de ces chantiers et champs. Un sexagénaire, habitant sur le chemin de wilaya, reliant Larbâa Nath Irathen et Tizi Rached, nous dira : «Depuis quelques années, ce phénomène prend de l’ampleur dans la localité. Il y a moins d’un mois, je me suis rendu compte que la clôture de mon poulailler a disparu, je n’ai compris ce qui s’est réellement passé que quelques temps après, par un ami ayant vécu le même problème. Il m’a expliqué que ce sont ces voleurs qui les ont pris et vendus au poids. Le problème s’exclame ce denier, c’est qu’il y a de plus en plus de chapardeurs. Les services de sécurités doivent donc se pencher sur ce sérieux problème.

Youcef Ziad.