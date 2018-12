Par DDK | Il ya 41 minutes | 70 lecture(s)

L e versant communément connu sous le nom d’Imoula Amrane, situé dans la partie sud de la commune de Maâtkas, vient de bénéficier de l’ouverture d’une piste agricole longue de quelques 800m. L’initiative n’est pas venue de la part des pouvoirs publics, mais d’un collectif de citoyens, propriétaires terriens de l’endroit. Cela s’ajoute à celle réalisée ces tout derniers temps à Ighil Mechkou, dans la commune de Souk-el-Tenine. Ces deux endroits sont connus pour être un grand potentiel oléicole où les oliveraies sont à profusion mais victime d’enclavement, ce qui pose d’énormes désagréments aux fellahs et oléiculteurs, notamment dans l’acheminement des olives vers les huileries de la région plus au moins lointaines. La filière oléicole dans cette circonscription qui englobe, en plus de la commune de Maâtkas, celles de Souk-el-Tenine, Béni zmenzer et Tirmitine, connait ces derniers temps un intérêt particulier de la part des citoyens et des services de l’agriculture. Dans ce sens, et vu les multiples avantages et retombées, notamment financières, que ce domaine représente pour les familles locales, plusieurs actions sont initiées pour la modernisation et plus de valorisation afin que le produit qui est l’huile d’olive soit compétitif sur le marché national et pourquoi pas international, comme c’est le cas pour nos voisins tunisiens et marocains. Mais, lors de plusieurs rencontres organisées à cet effet, tous les intervenants ont souligné la nécessité et l’importance de la structuration et de l’organisation des oléiculteurs de la région, autour d’une association et pourquoi pas une coopérative, afin de faciliter l’écoulement du produit et servir d’assistance administrative et financière aux membres et adhérents. C’est ainsi, et dans toujours le sillage de la modernisation, qu’a eu lieu la semaine passée une démonstration d’une nouvelle méthode de gaulage faite devant les fellahs dans une oliveraie du village Iazithen. Elle se fait grâce à un appareil importé d’Italie qui tranche avec la manière traditionnelle de gaulage et qui offre beaucoup d’avantages. Cet instrument permet aussi d’éviter la détérioration de l’olive et de l’olivier en préservant mieux les rameaux et les bourgeons. Nous avons appris du subdivisionnaire de la circonscription qu’une assemblée générale sera organisée ce week-end pour la mise en place d’une association qui prendra en charge les problèmes rencontrés par les fellahs et défendra leurs intérêts pour faire de la filière une source vivrière pour ces derniers.

Rabah A.