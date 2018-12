Cent arbres plantés

Par DDK | Il ya 41 minutes | 61 lecture(s)

Le district des services des forêts de Draâ El-Mizan poursuit son programme de plantation d'arbres. A chaque occasion, ce sont des centaines d'arbres qui sont plantés à la demande des établissements scolaires et autres. Dernièrement, lors de la commémoration du 58° anniversaire des manifestations du onze décembre et de la célébration de la journée mondiale de la montagne, les gardes forestiers ont été appelés à Frikat et plus précisément au lycée inauguré en octobre dernier. «Puisque notre établissement est nouveau, nous avons pensé à planter des arbres tout autour surtout qu'il y a beaucoup d'espaces aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’établissement. Nous avons sollicité le chef du district des forêts qui a été à notre écoute et a répondu rapidement à notre demande en mobilisant même des agents afin de montrer à nos élèves comment planter des arbres», nous confiera un professeur de cet établissement qui s'est chargé d'un groupe d'élèves. Ainsi, selon le même interlocuteur, cent petits arbustes ont été mis à la disposition de l'établissement. «Nous avons consacré une heure de temps à cette opération, parce que c'était un jour de classe. Et il ne fallait pas perdre des cours. Nos élèves étaient très contents de mettre à terre ces petits arbres de différentes variétés avec la participation des forestiers qui leur ont fait des démonstrations sur la manière de planter un arbre», expliquera le même interlocuteur. En plus de cela; les professeurs ont profité de cette journée pour leur inculquer le respect de l'arbre. «L'arbre est un tout. Non seulement, il nous donne des fruits, mais aussi de l'oxygène, du bois et aussi de l'ombre. L'arbre est un être vivant comme nous. Il vit et il respire. Nous devons alors le protéger», dira un professeur de sciences naturelles qui guidait son groupe devant le portail de l'établissement en attendant que d'autres espaces soient plantés en d’autres occasions, telle la journée nationale de l'arbre. Maintenant, il est attendu que ces arbustes soient protégés et entretenus pour que d'autres élèves qui fréquenteront cet établissement, dans quelques années, profitent de leur ombre et de l’embellissement qu’ils donneront au lycée. «Effectivement, nous avons mené cette opération avec les professeurs, le personnel de l'établissement et les élèves. A chaque fois que nous sommes sollicités, nous sommes présents. Ce sont des milliers d'arbres que nous plantons chaque année. Nos forêts ont besoin d'être régénérées et nous avons aussi besoin d'une infinité d'espaces verts. Nous avons aussi saisi l'occasion de planter d'autres sites à l'occasion de la journée mondiale de la montagne. En tout cas, nos services ont de nombreuses missions dans ce volet. Nous sommes disponibles à chaque sollicitation de nos concitoyens qui voudraient lancer de telles campagnes», nous répondra M. Saci, en sa qualité de chef du district des services des forêts.

Amar Ouramdane.