Des couffins pour des familles nécessiteuses

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 154 lecture(s)

Deux cents couffins seront distribués aux familles nécessiteuses à Draâ Ben Khedda par le bureau local du CRA.

Celui-ci est à pied d’œuvre pour la distribution de ces kits alimentaires devant permettre d’atténuer, un tant soit peu, la rudesse de la saison hivernale. «Deux cents couffins sont déjà prêts», nous a affirmé, avant-hier, Hicham Oukrin, président du bureau local qui n’a pas tari de remerciements aux bienfaiteurs qui ont répondu présent afin de réussir cette action humanitaire. «Pour cette année, le nombre de couffins a diminué de 300 à 200 pour augmenter le nombre de produits alimentaires qui passent de 14 à 17 dont le lait pasteurisé, gâteaux, jus, lentilles, haricots blancs, sucre, sel, café, tomate concentrée, 2 litres d’huile, pâtes (4 sortes)…». L’opération de distribution ne tardera pas à «être lancée, probablement à partir du 24 Décembre et durant quatre jours. La distribution se fera dans les locaux de la cantine scolaire de l’école Saïd Ameur 2 pour les nécessiteux de la ville et pour d’autres, plus éloignés, le CL se déplacera chez eux, pour la majorité, des handicapés. Pour Draâ Ben Khedda, 100 couffins, le reste est pour les trois autres communes : 20 pour Tirmitine, 50 pour Sidi Naamane, et 30 pour Tadmaït». Notre interlocuteur nous confie : «Le mois dernier, nous avions placé soixante dix tirelires dans des magasins pour recueillir de l’argent pour achat d’autres produits alimentaires : 90 kg de lentilles, 90 kg de riz, 145 kg d’haricots blancs, 140 boîtes de tomates concentrée d’un kg et 140 paquets de café pour renforcer un peu plus la quantité du couffin.» La somme ne nous a pas été avancée, mais on nous apprend que l’ouverture des tirelires s’est faite en présence des membres du bureau. Un PV est envoyé au bureau de wilaya, avance le président du B L. Le président du CRA local nous fait savoir qu’une autre action est prévue en collaboration avec la protection civile unité locale : «Il s’agit de la surveillance et prévention la veille du réveillon des fêtes de fin d’année. Quatre patrouilles de cinq éléments, dont des secouristes, sillonneront les artères de la ville, la RN 12 à la limite de la frontière avec la commune de Tadmaït pour alerter la protection civile en cas d’accidents de la circulation durant cette nuit, de 18 h du 31 décembre, à 6 h du matin.» Le président du BL du CRA nous fait savoir que les bilans moral et financier de l’année 2017 est approuvé et signé. Les dépenses s’élevaient à 829 379,34 DA.

M A Tadjer.