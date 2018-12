Des vacances scolaires riches en activités

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 187 lecture(s)

Durant ces vacances d'hiver, toutes les maisons de jeunes de la wilaya ont tracé leurs programmes d'activités destinés aux élèves et au public en général. Des activités sportives, culturelles, randonnées et autres sorties dans des lieux de villégiature et historiques sont au programme. La maison de jeunes Larbi H'Sissen du chef-lieu communal n'est pas en reste. «Ce sera une quinzaine riche en activités», nous répondra M. Amar Sellami en sa qualité de directeur de cet établissement. Ainsi, ce programme s'étalera du 21 décembre jusqu'à la fin des vacances. «Nous avons retenu trois sorties dont l'une pour les personnes âgées vers Hammam Fraksa (El Hachimia, Bouira)», dira-t-il en premier lieu. La troupe théâtrale de cette maison de jeunes se déplacera dans six établissements de la daïra de Draâ El-Mizan pour des représentations théâtrales. «Notre troupe visitera les maisons de jeunes de Frikat, d'Ath Ali, d'Ath Yahia Moussa, de Boumahni... Ce sera une occasion pour nos acteurs de présenter leurs différentes pièces. Nous avons aussi trois rendez-vous au théâtre Kateb Yacine de Tizi-Ouzou», détaillera-t-il. Pour notre interlocuteur, c'est une quinzaine pleine d'activités qui permettront aux jeunes de casser la monotonie. Il y aura aussi des conférences sur les fléaux sociaux tels la drogue, l'alcool, le suicide. Indubitablement, le phénomène de la Harraga (émigration clandestine) ne sera pas occulté, d'autant plus que ce sujet est devenu très inquiétant en milieu juvénile. M. Amar Sellami soulignera que cette quinzaine culturelle est programmée en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports ainsi que l'Odej. En tout cas, il faut dire que la maison de jeunes Larbi H'Sissen est très connue, notamment pour avoir abrité 12 fois le festival du théâtre pour enfants. «Nous allons satisfaire le maximum de jeunes et notre emploi du temps est bien chargé», notera-t-il dans son intervention. Au foyer de jeunes d'Ath Ali, sur les hauteurs du chef-lieu de la commune de Frikat, son directeur M.Amrani Mouloud, en plus de son programme, a retenu une randonnée en plein air d'Ath Ali jusqu'à Ath Boumaâza, un village situé à plus de mille mètres d'altitude. En définitive, la direction de la jeunesse et des sports a pris ses devants avant ces vacances d'hiver en regroupant tous les directeurs des maisons de jeunes et les foyers à travers la wilaya afin de meubler le temps des élèves en vacances et leur permettre de se ressourcer.

Amar Ouramdane.