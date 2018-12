Des collégiens sensibilisés

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 155 lecture(s)

À l'initiative de l'association des parents d’élèves du CEM base 7, une journée de sensibilisation contre les fléaux sociaux a été organisée, avant hier, en présence des membres de l'association Femmes actives de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le directeur de l'établissement, le vice président chargé de l'action sociale et de l'animation culturelle de l'APC de Boghni, les enseignants et des parents ont accompagné les organisateurs dans la réussite de leur activité. L'essentiel de cette journée a été réservé à la conférence animée par Hachemi Djouher, présidente de l'association "Femmes actives", laquelle a développé plusieurs thèmes liés à l'éducation de l'enfant et le rôle de la cellule familiale dans l'encadrement des adolescents. «L'attachement aux valeurs sociales héritées de la société kabyle est le seul gage pour ne pas tomber dans certaines dérives», affirme la conférencière. Les comportements violents, la consommation de la drogue notamment le cannabis et sa propagation dans certains établissements, ont été aussi au centre de l'intervention d'un autre membre de l'association hôte du CEM base 7. Lors du débat dans lequel se sont impliqués les élèves, la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux de l'Internet et leur influence sur le comportement des élèves, a également été amplement abordée. En perspective, l'association "Femmes actives" de Tizi- Ouzou compte cibler des établissements pour assurer une bonne sensibilisation

M Haddadi.