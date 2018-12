Les soldes d’hiver lancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Depuis quelques jours déjà, à Larbâa Nath Irathen, les vitrines des magasins annoncent le début des promotions de fin d’année.

De grandes affiches imprimées spécialement à cet effet, «appellent» de partout le citoyen. En effet, les cartes affichant toutes sortes de promotions alléchantes, avec des réductions qui peuvent aller parfois jusqu'à à 70 % font baver plus d’un. Des formules comme, un article acheté un autre offert, et autres astuces usées par les commerçants attirent certes les clients, mais ces derniers hésitent tout de même à faire le pas ! Les raisons sont multiples, cherté malgré les réductions, recul du pouvoir d’achat, autres dépenses prioritaires ou obligatoires, sont autant de situations qui freinent les clients. D’autres par contre affirment ne rien comprendre. Soldes, promotions, quelle différence ? Le client, le consommateur profite-t-il vraiment ? Y a-t-il vraiment des «réductions» ? Réduire un produit de 70%, n’est-il pas un aveu d’une anarchie du marché dans lequel le client est abusé à longueur d’année pour ne s’en rendre compte qu’au moment des soldes quand le prix d’achat se laisse deviner par la réduction ? Autant de questions qui plongent les clients dans une confusion totale. Un bijoutier exerçant au niveau du chef-lieu de la localité déjà citée, nous dira, effectivement, chaque fin d’année, nous organisons des promotions sur l’ensemble de nos produits. Il avoue que celles-ci, sont autant bénéfiques pour eux et les clients. Concernant les ventes promotionnelles et les soldes, ce dernier nous donnera d’amples explications, affirmant qu’elles (les soldes et les ventes promotionnelles) sont gérées par le même texte (le décret exécutif 06 - 215, du 18 janvier 2006). La différence entre les soldes et les promotions réside dans le temps. C'est-à-dire, le moment de lancer les ventes promotionnelles, n’est pas limité dans l’année. La période de ces ventes est fixée par le commerçant lui-même. Le choix lui revient. La durée maximale de ces ventes promotionnelles est fixée à 21 Jours. En revanche, la période des soldes est fixée annuellement sur un arrêté du wali et cette période ne doit pas dépasser les 5 semaines. De plus les commerçants n’ont droit qu’à deux soldes, par an (les soldes d’hiver et les soldes d’été). Mais, chaque commerçant doit, avant de lancer les ventes, fournir un dossier dans lequel il doit préciser : la quantité, identifier les biens qui vont faire l’objet de ces ventes. Il doit aussi faire la liste de tous les produits concernés, affichant les prix initiaux et les nouveaux tarifs, afin de vérifier si la réduction est respectée. Notre interlocuteur conclut que les clients, malgré les réductions, se font de plus en plus rares, car les temps sont durs.

Youcef Ziad