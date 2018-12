157 élèves récompensés

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Comme à chaque fin de trimestre, la direction du CEM Sellam Arezki, à Frikat, et l'Association des parents priment les meilleurs élèves. Ainsi, mercredi dernier, 157 élèves ayant obtenu des récompenses (tableaux d'honneur, encouragements, félicitations et excellence) ont eu droit à une réception en présence des parents et de tout le personnel de l'établissement, dans une ambiance festive. Dans son allocution d'ouverture, le directeur, Boualem Chihaoui, a félicité tous les collégiens qui se sont distingués et exhorté les autres à fournir plus d’efforts. Il conclura en remerciant tous ceux qui ont participé à cette «réussite» et en exprimant le souhait de voir les élèves continuer sur cette voie. À tour de rôle, les différents intervenants ont mis l'accent sur l'accompagnement des collégiens dans leurs études et attiré l'attention des parents sur le suivi permanent de leurs enfants. L’on a, donc, compté un total 157 élèves auxquels des cadeaux et des tableaux de remerciements ont été remis. Dans le détail, 10 élèves ont décroché le prix d'excellence, 46 des félicitations, 17 des encouragements et 80 des tableaux d'honneur. «C'est une performance annonciatrice d'un niveau assez bon, mais nous devons tous ensemble consentir plus efforts pour un plus grand chiffre de réussite lors du deuxième trimestre, qui, comme est-il connu, demande plus de travail», a déclaré un enseignant en marge de la cérémonie. Après les élèves, les organisateurs ont rendu hommage à un fonctionnaire et un retraité de l’établissement. «Nous avons tenu à honorer nos deux camarades Ahmed Benamar (OP) et Djamel Lahlou, adjoint d'éducation. C'est là une tradition qui s'est ancrée dans notre établissement. Grâce à l'apport de tout le personnel, nous avons pu honorer modestement nos deux camarades auxquels nous souhaitons le meilleur», dira un des participants à cette initiative. Au terme de cette cérémonie, un repas a été offert à tous les présents. À noter que la direction de l'établissement a organisé, avant-hier jeudi, des portes ouvertes lors desquelles les parents se sont longuement entretenus avec les enseignants et les responsables du CEM sur la scolarité de leurs enfants, tout en récupérant leurs bulletins.

Amar Ouramdane