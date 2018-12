C’est la fête dans les écoles

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les vacances sont toujours perçues par les élèves et même leurs parents, comme un des meilleurs moments de l’année scolaire. Jeudi dernier, les établissements scolaires de la commune d’Aïn El Hammam ont connus une ambiance de fête. Les couloirs grouillaient de pères et de mères venus récupérer les bulletins de leurs progénitures et par la même occasion, entrer en contact avec leurs enseignants. L’accueil est des plus chaleureux mais point de collation comme au bon vieux temps. Des groupes de plusieurs personnes entouraient les maîtres qui n’arrêtaient pas de prodiguer leurs conseils à ceux dont les enfants n’avaient pas réussi un bon trimestre. Comme lors des résultats des examens de fin d’année, on reconnaît les bons élèves au sourire affichés par la maman qui ne cesse d’exhiber à tout va, le bulletin de son rejeton. Les autres, la mine renfrognée ont l’air d’en vouloir à leur petit dernier dont les notes sont loin de ce qu’ils en attendaient. Les chemins de l’école primaire, du CEM ou du lycée, connaissent une grande activité également. Les groupes y vont d’autres en reviennent. On se rencontre, on se congratule et on demande des nouvelles des proches. Les abords des établissements scolaires sont bondés de véhicules garés des deux côtés de la chaussée. Deux lycéens qui attendaient le retour de leur mère nous disent que les vacances ont commencé depuis la fin des compositions. Une habitude ancrée chez les élèves qui sentent les congés dès que les profs ont procédé à la correction des sujets. «Nous entrions en classe, les matinées seulement, depuis une semaine. Il n’y a rien à faire. Nous sommes fatigués», dit l’un d’eux. Il est vrai que le premier trimestre est le plus long de l’année scolaire et que les congés arrivent à point nommé. Il va falloir meubler plus de deux semaines sans aller à l’école. Rares sont ceux qui projettent d’aller loin pour «se changer les idées». La plupart d’entre eux resteront à Michelet se morfondre et se chercher une occupation dans ces villages où les jeux de société entre amis demeurent le second loisir après le football, lorsque le temps le permet, dans des terrains vagues. Entre les uns et les autres, il y a ceux qui s’ennuient, et qui, au bout de quelques jours vous diront «vivement la rentrée !».

A. O. T