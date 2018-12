Coup d’envoi du concours de la meilleure façade

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

L’APC des Ouadhias, à une quarantaine de kilomètres au Sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, a lancé le concours de la meilleure façade de la ville. Une cagnotte de 100 millions de centimes sera réservée à cet effet. «Le concours Aïssat Rabah du village le plus propre et le concours de la ville la plus propre de la wilaya nous ont donné l’idée d’organiser, chez nous, le concours de la meilleure façade. Il y a eu déjà une instruction ministérielle relative à la finition et à l’embellissement des immeubles et de leurs façades, mais nous n’avons pas pu atteindre l’objectif escompté, car certains citoyens n’arrivent pas à finir leurs immeubles et encore moins embellir les façades, chose qui nous a donné cette idée pour encourager et stimuler l’ensemble des habitants du chef-lieu mais aussi les édifices publics comme la poste, les banques et l’ensemble des secteurs publics», a indiqué à ce propos le maire des Ouadhias. Concernant l’organisation de ce concours, notre interlocuteur fait savoir : «Une commission de suivi et de notation sera installée avant la fin de l’année, elle débutera le travail de sensibilisation juste après son installation. Les résultats du concours seront annoncés à l’occasion du 5 juillet 2019. La meilleure façade aura un prix de 50 millions de centimes, la seconde 30 millions de centimes et la troisième 20 millions de centimes». Par ailleurs, l’APC et un donateur ont réalisé un accès spécial aux personnes handicapées vers le siège de l’APC. L’initiative a été saluée par les handicapés et les citoyens, de manière générale.

Hocine T.