Couffins alimentaires pour les handicapés…

Le bureau de Tizi-Ouzou de l’association de soutien aux personnes handicapées multiplie les efforts pour porter aide et assistance à cette catégorie de la société.

C’est dans cette optique qu’une centaine de couffins sont distribués depuis hier aux personnes à besoins spécifiques de différentes régions de la wilaya. Les colis alimentaires, d’une valeur de 3 000 DA chacun, contiennent des pâtes, de la tomate en conserve, de la semoule, du café, de l’huile… Le président du bureau de Tizi-Ouzou de l’association, Ahcène Ménad, a indiqué à ce propos : «En cette saison des froids, des personnes et des familles entières souffrent le martyre. Certaines ne trouvent même pas quoi se mettre sous la dent. À travers notre association, nous essayons de solliciter les gens aisés et les bienfaiteurs pour venir en aide à cette frange de la société. Heureusement que les âmes charitables existent encore et nous viennent généreusement à l’aide». Et d’ajouter : «Cette fois, c’est une entreprise spécialité dans l’automobile qui nous a offert une centaine de couffins au profit des familles démunies. Nous allons faire en sorte de toucher toutes les régions de la wilaya pour justement permettre à ces familles de passer un hiver à moindres difficultés». Notre interlocuteur exhorte toutes les bonnes volontés à prêter main-forte à l’association en vue de mener et réussir d’autres campagnes de solidarité toujours à l’adresse de la même catégorie : «Nous demandons à l’ensemble des bienfaiteurs de nous prêter main-forte car beaucoup de familles se retrouvent dans la difficulté. Souvent, elles souffrent dans le silence total», regrette-t-il. À souligner que le bureau de Tizi-Ouzou de cette association nationale active tout au long de l’année, par l’organisation de multiples activités de solidarité. Lors de la dernière en date, qui remonte au 5 du mois courant, du matériel au profit des personnes souffrant de mobilité réduite a été distribué. La cérémonie avait été rehaussée par la présence du wali, Abdelhakim Chater, et du P/APW, Aouchiche Youcef.

Hocine T.