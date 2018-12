Vêtements et couvertures pour les démunis

Par DDK | Il ya 33 minutes | 17 lecture(s)

Les membres de l’association caritative et humanitaire Big-Heart (Grand cœur) de Tizi-Ouzou, a organisé, durant la semaine dernière, sa quatrième campagne de collecte de dons de vêtements et de couettes en faveur des familles nécessiteuses de la région. À l’issue de la collecte, les membres de l’association ont, donc, procédé à la répartition des couettes et autres vêtements chauds, offerts gracieusement par des âmes charitables aux familles dans le dénuement. Ainsi, pas moins de 25 familles vivant dans des conditions précaires dans la commune d’Aïn Zaouïa, ont bénéficié de ces dons, en plus de 10 familles de Tizi-Ouzou et une autre dizaine d’Ouaguenoun, a-t-on appris des initiateurs de cette action de solidarité. Cette dernière s’est étalée vers d’autres localités de la wilaya, telles qu’Iboudraren, dans la commune d’Ath Yenni, où des couettes et autres articles vestimentaires ont été remis aux personnes dans le besoin. À ce sujet, le président de l’association, Khaled Mazouzi, affirme : «Nous avons distribué des vêtements (enfants et adultes), des couvertures et des couettes aux familles nécessiteuses. À travers cette action humanitaire, nous voulons porter secours et assistance à ces personnes afin d’alléger, un tant soit peu, leurs souffrances quotidiennes et les aider à faire face à la rudesse de la saison hivernale en milieu précaire». Pour rappel, cette association n’en est pas à sa première campagne d’aide aux nécessiteux. Rien que durant le Ramadhan dernier, elle a distribué nombre de couffins alimentaires et pris en charge la circoncision d’enfants issus de familles démunies. Elle a aussi remis bénévolement des cartables et des trousseaux scolaires à des écoliers lors de la rentrée scolaire 2018/2019.

Rachid Aissiou