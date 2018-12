Retrait du jus en poudre Amila du marché

Par DDK | Il ya 33 minutes | 22 lecture(s)

La direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a entamé depuis le début de la semaine écoulée, une action de contrôle des vendeurs de produits alimentaires afin de procéder au retrait de la poudre de jus instantané Amila du marché.

En effet, le service de la Qualité et de la Répression des Fraudes de la direction du commerce a mobilisé tout son personnel du contrôle sur le terrain pour mettre ce produit, désormais nocif à la santé, hors de portée des consommateurs en général et des enfants en particulier, a-t-on appris sur place. Aussi, selon notre source, cette procédure a été lancée suite à une instruction émanant du ministère du Commerce relative au retrait de la poudre de jus instantané "AMILA" du marché, avec gel de l'activité de la société SARL PROMASIDOR, domiciliée à Boufarik (Blida). «Le ministère du Commerce a pris cette mesure, suite à une correspondance émanant de la direction du commerce de la wilaya d'El Bayadh, faisant état de l'existence d'une substance prohibée appelée ‘’Pyrazole’’ dans les composants de ce produit. A cet effet, je vous demande d’accélérer l’opération de retrait du produit en question et ce, par précaution, en attendant les vérifications complémentaires et approfondies qui sont menées à cet effet», lit-on dans le document dont nous détenons une copie. Par ailleurs, les services du commerce, ont organisé la semaine dernière, une campagne de sensibilisation au profit des enfants des écoles primaires et du moyen pour attirer leur attention sur les dangers que peut engendrer la consommation de la poudre de jus instantané "AMILA à sec, c’est à dire sans la dissoudre dans l’eau.

Rachid Aissiou.