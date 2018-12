Le projet d’une salle de sports enclenché

Par DDK | Il ya 33 minutes | 20 lecture(s)

Le projet de réalisation d’une salle de sports au lycée Hamdani Said de draâ El-Mizan, qui remonte à quelques années, n'est pas encore lancé. En effet, selon une source proche du dossier, un laboratoire chargé de l'analyse du sol s'est déplacé dernièrement sur les lieux où les analyses étaient faites. «Cela fait plus d'une quinzaine de jours que nous avons vu l'équipe à l’œuvre. Peut être, la dernière étape avant de s'intéresser aux autres procédures administratives pour lancer ce projet», nous confiera la même source. Il faut dire que si les nouveaux lycées réalisés ces dernières années ont bénéficié non seulement de terrains en matico, mais aussi de salles de sports, le lycée en question est dépourvu de tout. «Nos élèves pratiquent le sport sur du gravier. D'ailleurs, à chaque séance, nous enregistrons des blessés qu'il faut évacuer à l'hôpital. Vraiment, c'est risqué pour tous les élèves», constatera un professeur de cet établissement. Pourtant, c'est un établissement qui ne date pas d'aujourd'hui. «Le technicum n'est pas aussi vieux que notre établissement mais il est doté d'une salle de sports. Au lycée Ali Mellah, le plus ancien de la région, il y a eu deux opérations de réalisation de terrains en matico. Cependant, au lycée Hamdani Said, on ne voit rien venir. Nous espérons que cette salle de sports voie le jour. C'est un manque énorme. Aussi bien les professeurs que les élèves ne se dépensent pas comme il se doit durant ces séances d'éducation physique à cause de l'état des aires où ils font du sport», ajoutera un autre professeur. Tout de même, il est à signaler que ce lycée est important dans la région parce qu'il dispose de 27 divisions pédagogiques. Concernant les effectifs, le nombre d'élèves par classe ne dépasse pas la vingtaine. A peu près deux divisions de 1ère AS et de 2ème AS ont quitté cet établissement au mois d'octobre dernier pour rejoindre le nouveau lycée de Frikat. Le lycée Hamdani Said était connu surtout jusqu'au milieu des années 2000 pour son internat pour filles. Aujourd'hui, comme les communes à savoir Ait Yahia Moussa, Frikat et Ain Zaouia , Tizi-Gheniff et M'Kira ont leurs lycées, cet internat est fermé et certains dortoirs transformés en salles de cours du temps où les effectifs étaient pléthoriques. Retenons que cette salle de sports est tant attendue.

Amar Ouramdane.