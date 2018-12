Par DDK | Il ya 33 minutes | 27 lecture(s)

Plus de 200 foyers sans électricité

A Mechtras, une commune au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, de nombreux foyers à travers de nombreux quartiers et villages ne sont pas encore raccordés au réseau de l’électricité. La liste des demandeurs et les études sont toutes établies par les services de la direction de l’énergie. Mais, à ce jour, rien n’est fait à Mechtras, laissant des centaines de familles sans électricité. Le président de l’APC de Mechtras déplorera «nous avons recensé plus de deux cent foyers non électrifiés, nous avons fait toutes les démarches et frappé à toutes les portes, en vain. Les quartiers tansawt, Tajnant Ouzaied, Amlouli, Amdoun Guilef, Thouchar et beaucoup d’autres foyers répartis sur les villages, notamment ceux issus de l’habitat rural sont en attente d’électricité», et de demander : «Nous n’avons reçu aucun programme depuis 2008. Nous demandons aux responsables concernés de nous inscrire en réalisation des projets d’électrification rurale et d’extension du réseau existant». A signaler que les programmes d’extension des réseaux existants ou même les programmes d’électrification rurale, sont tous gelés depuis deux ans. La commune de Mechtras attend depuis 2008 le moindre programme, en vain. A ce sujet, le maire regrettera «le problème de l’austérité brandi par l’Etat ne tient pas la route, car des projets de moindre impact sont en réalisation à coup de milliards de dinars. Il est impératif de lever le gel pour permettre aux familles de s’éclairer». Plusieurs citoyens du chef-lieu révèlent «Pour nous éclairer, nous avons recours aux branchements illicites transformant le ciel de notre chef-lieu en toile d’araignée. Les chutes de tension sont terribles au point où nos appareils ne fonctionnent pas. Nous avons sollicité toutes les autorités, mais nous ne voyons pas le bout du tunnel», diront- ils avec beaucoup de regret.

H. T.

La mairie touours sans service biométrie

Le nouveau siège de l’APC de Mechtras, au Sud de Tizi-Ouzou, inauguré le 5 juillet dernier, est toujours sans service biométrie faute de raccordement au réseau Internet. Le service est donc toujours assuré au niveau de l’ancien siège, qui accuse beaucoup d’insuffisances et manques, dont l’absence de sanitaires, ce qui complique considérablement les conditions de travail. Contacté pour connaître les raisons du retard dans le raccordement de la nouvelle structure au réseau Internet et, donc, du transfert du service biométrie depuis l’ancien siège APC vers le nouveau, le maire de Mechtras dira : «En effet, notre nouveau siège n’est toujours pas doté d’Internet. Et suite à cela, nous continuons d’utiliser l’ancien service. Depuis l’inauguration de ce nouveau siège, j’ai transmis une fiche technique au wali sortant pour le raccordement à Internet de notre nouveau siège afin de nous permettre d’installer le réseau de la biométrie et ensuite transférer le service actuel vers le nouveau siège. Hélas, nous n’avons reçu aucune réponse». Pour conclure, notre interlocuteur soulignera : «Nous appelons l’actuel wali à nous octroyer une subvention pour pouvoir rentabiliser davantage notre service et réunir les conditions adéquates pour une meilleure prestation de services».

H. T.