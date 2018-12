L’ADSL à Ikhelouiène et Oumlil

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les populations de la commune d’Aït Aïssa Mimoun qui auront sous peu accès à Internet.

Pour une première tranche, deux villages seront raccordés au réseau de la fibre optique, en l’occurrence Ikhelouiène et Oumlil. Sur une longueur de quatre kilomètre, le réseau de la fibre optique a été déjà installé. Il ne reste que les raccordements individuels pour réceptionner les travaux. Cette nouvelle a été accueillie avec une grande satisfaction parmi la population locale. Accostés, des jeunes se félicitent déjà de cet acquis qui va leur permettre de se «brancher au monde et de s’enquérir des évolutions scientifiques», disent-ils. Les seniors font aussi part de leur satisfaction, «bien qu’on n’y comprenne rien à ce réseau», répondent-ils sur le ton de la plaisanterie. Par ailleurs, et pour répondre positivement à la forte demande, Algérie-Télécom compte aussi raccorder les agglomérations du chef-lieu appelées Lemdhamer à un autre réseau. Aussi, l’un après l’autre, les villages bénéficieront tous de cette technologie indispensable de nos jours. Seulement, des patelins hauts perchés, à savoir Ighil Bouchene, Ifouzar, Tizi Tzeggwart et Aït Khelfat, ne semblent pas être inclus dans cette opération. Par ailleurs, il est à rappeler que la daïra d’Ouaguenoun, à laquelle est rattachée la commune d’Aït Aïssa Mimoun, a bénéficié de nombreux réseaux ADSL. Le tout dernier a concerné les localités de Djebla et Agouni Ouzaraz, situées à la lisière avec la commune de Timizart, à l’Est. Les villageois ont accueilli ce projet joie, surtout que leur localité avait longtemps souffert, disent-ils, de l’isolement. Enfin, notons que le raccordement à la fibre optique ne profitera pas uniquement aux ménages, mais aussi à un grand nombre d’administrations et de services publics. A présent, les agences postales situées dans les chefs-lieux des communes raccordées offrent toutes des facilités à leurs clients. Des guichets automatiques pour le retrait de liquidités sont disponibles au grand bonheur des citoyens qui ne se bousculent plus devant les préposés au guichet.

Akli N.