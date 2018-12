Cap sur l'assainissement

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Tout comme de nombreuses communes de la wilaya, Draâ El-Mizan réserve le budget des PCD à l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Cette année, le cap est mis sur l’assainissement. Même si nombreux sont les villages qui ont bénéficié de l’extension du réseau, il n'en demeure pas moins que la demande reste toujours forte, surtout au niveau de certains hameaux où de nouvelles constructions ont été érigées, notamment dans le cadre de l'habitat rural. C'est justement pour mettre à niveau ces demeures que l'APC a programmé trois opérations de raccordement. D'ailleurs, les consultations ont été déjà lancées. La première opération concernera, donc, le village dit «Les Kaïd», sur une distance de 510 mètres linéaires. La deuxième est programmée à Azru N'Tmarth, sur 180 mètres linéaires, et enfin la troisième à Tachentirth, sur 850 mètres linéaires. «Ces opérations seront lancées incessamment», confiera une source proche de l'APC, soulignant que «d'autres sont déjà en cours». Pour la même source, des concertations sont programmées depuis quelques jours avec les comités de village pour l'inscription d'autres projets dans le cadre des PCD 2019. «Nous essaierons de prendre en charge les opérations restantes», assure la même source. Par ailleurs, l'APC a obtenu une subvention pour la réalisation d'une station de relevage au niveau des 1 000 logements sociaux réalisés sur la route de Boghni. «C'est une cagnotte de 600 millions de centimes qui servira à la réalisation de cette station à laquelle sera raccordé le réseau d'assainissement, en attendant la concrétisation d'une station d'épuration, un projet prévu en partenariat entre la commune d’Aïn Zaouia et le centre d'assainissement de Paris, du côté de Bouhamou», informe une autre source. On croit savoir que ce projet a été déjà confié à une entreprise. Notons, par ailleurs, que depuis la mise en service de la station d'épuration à quelques centaines de mètres de la cité «du barrage», sur la RN25, le problème de la pollution des rivières par les eaux usées ne se pose presque plus.

Amar Ouramdane