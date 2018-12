Les écoles primaires sans gaz naturel

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Maintenant que l'APC d’Aïn Zaouïa a été débloquée, les citoyens s’attendent à la prise en charge des écoles primaires de la région, en les raccordant au gaz de ville, sachant que cette commodité a été récemment mise en service au versant de Boumahni. «Pour montrer votre volonté de développer la commune, il faut inscrire, en premier lieu, un projet de raccordement des écoles de notre versant au gaz naturel», dira un intervenant lors de l'installation de l'APC au vice-président d'APW et aux autres responsables présents à la cérémonie. Les responsables municipaux ont été incités à réagir, vite, pour dégager une enveloppe financière à cet effet : «Il y a une grosse cagnotte dans le cadre du FFCL, il faut faire vite et déposer vos fiches techniques», dira Ahcène Dahmane, en sa qualité de président de la commission éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur à l'APW. De son côté, le maire Ali Amrani a souhaité que cette opération soit lancée le plus tôt possible et touche quatre établissements visés : «Tout est prêt. Nous attendons la désignation d’entreprises». Il faut noter que dans cette commune, le raccordement au gaz naturel a atteint un taux appréciable mais beaucoup de foyers n’en ont pas encore bénéficié. «Les écoles du chef-lieu ne manquent pas de chauffage. Nous donnerons la priorité à celles qui ne le sont pas encore. Nous espérons qu'avant la fin de l'année scolaire, tous nos établissements seront alimentés en cette énergie», souhaitera un autre intervenant. Le chef de daïra, de son côté, se dira disposé à accélérer les démarches des responsables de l'APC auprès des directions de wilaya pour combler le retard. «Comme tous les responsables sont disponibles, nous vous accompagnerons afin d'aller de l'avant», promet-il aux membres de l’Assemblée. «Nous aimerions que ces écoles bénéficient de cette commodité le plus vite possible», espère un parent d'élève.

Amar Ouramdane