La réouverture tarde à Ath Attella

S'il est vrai qu'Algérie-Poste déploie des efforts pour moderniser ses bureaux de poste ruraux, il n'en demeure pas moins que certains sont toujours dans un état d’abandon.

L'exemple de celui situé au lieu-dit Laâzib El-Madjanène, dans le versant d'Ath Attella, est édifiant. Ce bureau de poste est entièrement délabré. «Après l'affectation du préposé au guichet à la poste du chef-lieu communal, ce bureau a été fermé. À cause de l'insécurité, il n'a pas été rouvert depuis. Cela fait maintenant plus de quinze ans qu’il est fermé. Toutes nos demandes pour sa réouverture ont été vaines», dira un membre du comité de village. Et de poursuivre: «Ses persiennes sont arrachées et ses portes sont défoncées. Toutes les vitres sont brisées. En tout cas, il n'a rien d'un bureau de poste. Tout est à refaire. Il est devenu un lieu de regroupement de noctambules». Notre interlocuteur indique qu'une commission d'Algérie-Poste a été dépêchée sur les lieux, mais sans suite. «On croit savoir que tous les dégâts ont été consignés dans un rapport détaillé depuis plus de six mois. Mais, pour le moment, rien n'est encore engagé. Nous espérons qu'il sera pris en charge parce que les usagers d’Algérie-poste de notre village et ceux des patelins environnants continent à se déplacer jusqu’au chef-lieu communal, parfois rien que pour récupérer un courrier. Nos retraités et les personnes âgées souffrent énormément de ce manque», conclura le même membre du comité. A rappeler qu'en août dernier, la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Imane Houda Feraoun, avait déclaré que tous les bureaux de poste fermés durant la décennie noire allaient être rouverts, alors qu'elle remettait en service le bureau de poste de Tizra Aïssa, dans la même commune. Les habitants d'Ath Attella espèrent que leur bureau de poste sera rénové comme celui d'Iâllalen. A noter, par ailleurs, qu’une opération de raccordement des bureaux de poste ruraux à la fibre optique a été lancée à Iâllalen. Le branchement à la fibre optique concernera aussi le bureau de Tafoughalt, qui, bien qu’opérationnel, affiche des signes de vétusté, sachant qu’il n’a pas été repeint depuis qu’il a été inauguré, soit au milieu des années 80.

Amar Ouramdane