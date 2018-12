Le bureau de poste enfin rouvert !

Par DDK | Il ya 9 minutes | 6 lecture(s)

Faire un versement, un retrait ou toute autre opération à l’intérieur de la poste de Béni Aïssi, relevant de la daïra de Béni Douala, est désormais possible. La nouvelle de la réouverture des locaux a été accueillie avec satisfaction et soulagement par les habitants de cette municipalité, contraints auparavant à effectuer toute opération relative à ce service public via une petite fenêtre. Un seul guichet, ou ce qui y ressemble, qui peinait quotidiennement à assurer le service, surtout lors des grandes affluences. Une situation qui pénalisait aussi bien le préposé au guichet que le client, astreint à une longue attente en plein air, qu’il vente ou qu’il pleuve. D’ailleurs, plus d’un usager préférait éviter cette structure publique, dite de proximité, en recourant à celle du chef-lieu de Béni Douala, bien qu’impliquant du temps et des dépenses onéreuses. Mais désormais, c'est la fin du calvaire pour les usagers de cette agence postale, dont les portes étaient fermées depuis plusieurs années. N’était l’intervention de l’édile communal, Berchiche El Hayouni, qui a adressé des courriers à la direction d’Algérie-poste expliquant les conditions pénibles que subissent ses concitoyens, la fermeture était partie pour durer. Le maire n’a pas omis de rappeler aux responsables d’Algérie Télécom que la menace terroriste, motif de la fermeture des locaux en 2005, après qu’un groupe armé y a fait irruption et dérobé 227 millions de centimes, n’est quasiment plus d’actualité. «Nous sommes tellement contents de cette réouverture qui nous fera gagner du temps et de l’argent. Les personnes âgées pourront enfin souffler, n’étant plus obligés de se déplacer loin pour retirer leurs pensions de retraite ou tout autre prestation de services. Ils pourront aussi attendre leur tour dans des conditions favorables. Maintenant, il faut que cette structure soit bien entretenue», se félicite un citoyen du village Aguemoune. A noter que les responsables de la commune renforceront le personnel de cette structure, en y affectant un agent de sécurité et un facteur, afin de garantir des conditions de travail et d’accueil optimales.

Lyes Mechouek